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大甲孟春活動中心有建物沒空調 中市府：全力支持

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市副市長陳子敬(左二)承諾，市府全力支持大甲區孟春社區活動中心充實設備。圖/李榮鴻提供
台中市副市長陳子敬(左二)承諾，市府全力支持大甲區孟春社區活動中心充實設備。圖/李榮鴻提供

台中市大甲區孟春社區暨聯合服務活動中心第一期工程即將在年底完工，第二期工程施作空調、音響、舞台等設施，經費780萬元還短缺507萬元。台中市議員李榮鴻接獲里長陳情，積極爭取，今天邀大甲區公所、市府民政局、社會局及各里長代表在市議會開協調會。副市長陳子敬承諾會全力支持。

大甲區長顏金源表示，台中市大甲區孟春社區暨聯合服務活動中心第一期工程經費獲衛福部前瞻計畫補助1564萬3000元，市府自籌款854萬4300元，共計2418萬7300元，由於工程過去歷經流標，減項發包後才順利動工，但只能興建主體，沒有多餘經費裝修及施作相關設施，還短缺507萬元。

市議員李榮鴻說，孟春里人口不少，里民需要足夠的活動空間，孟春里聯合服務活動中心第一期工程預定年底就能完成，為了讓第二期工程無縫接軌，讓活動中心盡速啟用，請市府動用市長第二預備金，補足短缺經費。

孟春里長黃湘榕表示，當地舉辦大型活動或社區課程常常要擔心害怕下雨，里民很期待能有較舒適的活動空間，蓋房子不能蓋一半，一次完成才是好建設。

副市長陳子敬說，這筆經費原則上沒問題，市府會盡力支持。民政局副局長徐照山及社會局主任秘書廖宗侯也強調，會全力配合推動，盡速完成孟春里聯合服務活動中心建設。

台中市 陳子敬 衛福部

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