豐原30年中正陸橋拆除中 盧秀燕：將讓天際線被看見

伴隨台中市豐原區民眾30年的中正陸橋，因為用路習慣變遷而閒置，台中市政府啟動拆除工程，市長盧秀燕今天視察工程進度後指出，未來可讓天際線被看見，為豐原帶來新氣象。

屹立豐原區中正路與圓環西路、圓環南路口30年的中正陸橋，由於民眾用路習慣變遷逐漸閒置，不少民眾要求拆除，台中市政府日前啟動天橋拆除工程，目前橋體主梁已全數拆除，盧秀燕下午到場關心進度。

盧秀燕表示，中正陸橋橋梁量體巨大，不僅遮蔽天際線景觀，橋墩也占用道路轉彎空間，使人行道緊縮，影響人車權益；且陸橋不便身障人士、使用輔具的長者以及嬰兒推車，因此地方建議拆除聲音不斷；市府傾聽民意，去年試封陸橋，在確認使用率偏低的情況下再啟動拆除作業。

盧秀燕指出，未來陸橋拆除後，多出的空間將加寬人行道、道路，行車有比較大的轉彎空間，還可讓豐原的天際線被看見，原來位於橋墩四角的地方居民，門戶景觀也將被打開，為豐原帶來新氣象。

為了解行人對陸橋存廢的看法，台中市建設局長陳大田表示，建設局利用電訪周遭住戶、現場訪談用路人、周圍國小、里長與民代等方式，積極蒐集在地聲音，依程序仔細評估後決定拆除，完工後，將大幅增加人行空間，同時確保行車視線通暢，達到行人及車輛通行安全的目標。

陳大田指出，這次工程計畫總經費約新台幣524萬元，9月10日開工，預計9月底完成拆除作業，10月底完成周邊人行環境優化。