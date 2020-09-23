乘客遭客運丟包高速公路前 中市府開罰業者5000元

台中市議員賴佳微今天接獲民眾投訴，日前搭豐客850路公車時，臨上高速公路前被要求下車。對此，台中市政府表示，將依契約開罰業者5000元，並督促豐客立即檢討改善。

賴佳微指出，豐客850路公車從台中火車站經豐原到谷關，21日上午6時發車後，疑因車輛故障，改調派僅能乘載一半乘客數的低地板公車，當公車要上高速公路時，因高速公路上不能搭載站立乘客，於是司機要求站立乘客下車，讓趕著要去上班或上學的乘客無所措。

台中市政府交通局對此表示，經了解，21日上午6時原排定發車的850路公車，因原值勤車輛已事先安排定期檢查，豐原客運臨時改派代班駕駛員並以其他低地板公車代班行駛，並無臨時故障換車一事。

交通局指出，豐原客運當日代班駕駛因輕忽未做好人數控管，導致850路公車上高速公路前，仍有5名立位乘客，為遵守客運行駛高速公路不得乘載立位乘客的規定，駕駛員只好依規定請這5名乘客下車。

交通局表示，豐原客運因為車輛排檢又使用座位數較少的低地板公車替代，加上代班駕駛員輕忽未確實控管搭乘人數、乘客被迫下車、權益受損，交通局將依契約開罰豐原客運5000元，並督促豐原客運立即檢討改善，嚴禁再次發生類似情形，以維護民眾乘車權益。