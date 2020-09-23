貧姊弟100元吃三餐 十年後發現牛排老闆娘多送附餐求報恩

「遲了10幾年的道謝」，一名女網友說，小時候家境不好，常與弟弟去一家店吃鐵板麵，長大後才發現，老闆娘都多給一份麵包和冰棒，讓他們能飽餐一頓。暖心文獲千名網友按讚。

一名女網友今天在臉書社團「南投人聊天室」發文表示，想尋找南投市一家平價火鍋牛排館老闆娘，因為她小時候父親去世，母親要扶養3名小孩，所以她和弟弟要用新台幣100元吃三餐，因為沒更多錢，所以她和弟弟常到這家店點一份鐵板麵一起吃。

這名女網友表示，鐵板麵附贈一個麵包和一支冰棒，還可以濃湯及飲料喝到飽，老闆娘後來好像注意到他們，都會額外多給麵包和冰棒，她當時沒放心上，長大後與弟弟聊天，才發現老闆娘多給，讓她與弟弟溫飽一餐，很感謝老闆娘，也希望聯繫上後回報20份牛排套餐的錢，讓另外20人能點牛排品嚐老闆娘的美食。

這家平價火鍋牛排館位於南投市民族路，餐點美味，有不少好評，店面今天公休，家住彰化縣芬園鄉的林姓老闆娘今天接受媒體電話訪問時低調說，雖然這是第一次遇到客人說要報恩，但「這沒什麼好報導的」，也對這對姊弟沒什麼印象，可能要看到人，才會認得。

林姓老闆娘說，當初因緣際會在南投市開店至今12、13年，店內有時會有家境不好的學生來用餐，問著「阿姨，我可不可以只點一碗滷肉飯」，雖然濃湯和飲料只限點排餐的客人享用，但她仍讓學生用10元吃滷肉飯配濃湯和飲料，「我們不會在意，沒差啦」。

這件好人好事透過網路曝光後，網友喊著要「揪團」用新台幣力挺店家，林姓老闆娘說，店內只有她與兒子、一名員工打理所有事，如果客人一窩蜂來用餐，擔心忙不過來而影響餐點品質，希望媒體不用刻意介紹，也婉謝、心領這名女網友的回饋好意。