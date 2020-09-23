神圳國中活動中心暨非營利幼兒園 地方期待16年今動土

台中市神圳國中成立之初，礙於經費有限，未興建大型室內活動中心，學生常因冬日酷寒、下雨等因素暫停室外活動課程，對此，中市府籌編8992萬元工程預算，預計興建多功能活動中心，1樓設置非營利幼兒園，2樓為多功能活動空間，預計2022年6月完工，讓師生從事室外活動可遮風避雨，提升教學品質。

台中市長盧秀燕表示，神圳國中成立16年來，限於經費不足，只有校舍，沒有活動中心，去年她一上任，當地民代就建議一定要興建活動中心，因此她指示時任副市長的立委楊瓊瓔盤點神岡區學校不足建設，想方設法補齊興建經費，「除蓋活動中心，還要加進大型公托」，感謝時任立委的洪慈庸在立法院爭取中央經費補助，也感謝地方議員通過市府預算，今日順利開工。

神圳國中校長劉夏豪說，神圳國中成立於2005年，當初創校整體校園規畫即包含活動中心，但囿於經費不足無法興建，學生常因冬天酷寒及下雨暫停室外活動課程；另為紓解神岡區每逢公立幼兒招生季，出現家長大排長龍等待抽籤的現象，校方及社區民眾積極爭取興建「多功能活動中心暨非營利幼兒園教室」，此次新建工程規畫一樓設置非營利幼兒園教室及專科教室，二樓為綜合體育館，讓空間發揮最大效益。