日月潭落實減塑資源回收 7家伊達邵商圈業者響應加入

2020年日月潭萬人泳渡嘉年華，今天在日月潭朝霧碼頭舉辦聯合祈福儀式，參與活動的各單位依古禮進行虔心祈願，南投縣府環保局為減少一次性用品使用量，鼓勵民眾養成自備環保餐具，目前已有7家伊達邵商圈業者響應加入，以自備優惠鼓勵民眾自備購物餐具，達到源頭減量目標。

副縣長陳正昇指出，今年逢新冠肺炎疫情陰影籠罩，所有活動籌備狀況特殊，而日月潭萬人泳渡可說是疫情全球爆發後，國內舉辦的最大型活動，所有主承辦單位都以防疫為最高原則，讓所有參加的選手、家屬及一般遊客，都能安心、健康、快樂的參與這場歷史悠久別具意義的泳渡盛會。

在南投縣府全力周延防疫及籌備下，同時塑造伊達邵商圈成為減塑、低碳清新環保商圈，包括「和樂咖啡吧」、「土雞肉飯」、「潭鮮美食料理」、「日月茶行」、「台茶18號」、「蒸開心」、「頭目の店」等7家業者，承諾加入自備優惠響應環保行列，民眾可優先選擇自備購物餐具至提供環保優惠的店家消費。