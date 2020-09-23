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超夯鹿港小吃宴改名「鹿溪宴」 桌菜呈現價格將調整
連續舉辦8年的鹿港小吃宴年年秒殺，相當受歡迎，主辦單位鹿港鎮公所今年計畫將鹿港小吃宴升級，改名為「鹿溪宴」，讓小吃加值成更有質感的桌菜料理。
小吃宴夯，鹿港廟口商圈今年首度加入舉辦「鹿港潯味甲子宴」，前兩天採網路報名，每桌6000元限量60桌下1分12秒就完售。
鹿港鎮長許志宏說，考量其他地方也有舉辦小吃宴，為了讓「鹿港小吃宴」更有特色，改名為「鹿溪宴」，除了有小吃外也會加入在地食材，讓小吃更有故事性和風味，價格也會有所調整，目前還在研議，預計還是如同以往推出大約400桌左右。
鹿港鎮公所主辦、每年都創造話題的 「鹿港小吃宴」，去年共23道菜，每桌3000元，前菜、主菜及甜點一桌可將鹿港特色小吃一網打盡，公所上午8點半受理報名，前一晚11點多就有人帶睡袋、帳篷到場漏夜排隊，連鎮民代表、里長也半夜排隊報名，網路報名更在10秒內額滿，今年「鹿溪宴」增添新意，預計11月登場，報名時間與相關月底將更明確。
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