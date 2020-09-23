超夯鹿港小吃宴改名「鹿溪宴」 桌菜呈現價格將調整

連續舉辦8年的鹿港小吃宴年年秒殺，相當受歡迎，主辦單位鹿港鎮公所今年計畫將鹿港小吃宴升級，改名為「鹿溪宴」，讓小吃加值成更有質感的桌菜料理。

小吃宴夯，鹿港廟口商圈今年首度加入舉辦「鹿港潯味甲子宴」，前兩天採網路報名，每桌6000元限量60桌下1分12秒就完售。

鹿港鎮長許志宏說，考量其他地方也有舉辦小吃宴，為了讓「鹿港小吃宴」更有特色，改名為「鹿溪宴」，除了有小吃外也會加入在地食材，讓小吃更有故事性和風味，價格也會有所調整，目前還在研議，預計還是如同以往推出大約400桌左右。