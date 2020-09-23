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超夯鹿港小吃宴改名「鹿溪宴」 桌菜呈現價格將調整

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
年年秒殺的鹿港幸福小吃宴。圖／鹿港鎮公所提供
年年秒殺的鹿港幸福小吃宴。圖／鹿港鎮公所提供

連續舉辦8年的鹿港小吃宴年年秒殺，相當受歡迎，主辦單位鹿港鎮公所今年計畫將鹿港小吃宴升級，改名為「鹿溪宴」，讓小吃加值成更有質感的桌菜料理。

小吃宴夯，鹿港廟口商圈今年首度加入舉辦「鹿港潯味甲子宴」，前兩天採網路報名，每桌6000元限量60桌下1分12秒就完售。

鹿港鎮長許志宏說，考量其他地方也有舉辦小吃宴，為了讓「鹿港小吃宴」更有特色，改名為「鹿溪宴」，除了有小吃外也會加入在地食材，讓小吃更有故事性和風味，價格也會有所調整，目前還在研議，預計還是如同以往推出大約400桌左右。

鹿港鎮公所主辦、每年都創造話題的 「鹿港小吃宴」，去年共23道菜，每桌3000元，前菜、主菜及甜點一桌可將鹿港特色小吃一網打盡，公所上午8點半受理報名，前一晚11點多就有人帶睡袋、帳篷到場漏夜排隊，連鎮民代表、里長也半夜排隊報名，網路報名更在10秒內額滿，今年「鹿溪宴」增添新意，預計11月登場，報名時間與相關月底將更明確。

鹿港鎮長許志宏臉書今天用吉卜力工作室旗下動畫作品劇照宣布鹿港小吃宴改名為「鹿溪宴」。圖／翻攝許志宏臉書
鹿港鎮長許志宏臉書今天用吉卜力工作室旗下動畫作品劇照宣布鹿港小吃宴改名為「鹿溪宴」。圖／翻攝許志宏臉書

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