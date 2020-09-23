彰化大村加碼關懷禮金、意外險 民眾想遷戶口領福利

彰化縣大村鄉擬加碼發關懷鄉民禮金每人一到二千元，消息傳出後，已有民眾在詢問，想遷戶口到大村鄉，大村鄉長游盛說「很歡迎啊」，明年還擬把鄉民每人50萬元的意外險提高到100萬元，他們把錢都用在民眾身上，沒有亂花去放煙火的活動，相信會獲得大家的認同。

大村鄉已訂出大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例，經大村鄉代會表決通過，游盛說，已提彰化縣府核備，若經縣府同意，最快今年底每位鄉民就可領到禮金，由於關懷禮金是每年將發放給每位鄉民，自治條例中訂出每人每次以六千元為上限，最多應不超過二千元，至於禮金額度還需送代表會討論再議。

不過大村公所昨天已收到縣府回文，游盛說，縣府說修正自治條例「不需要由縣府核備」 ，怎可不需核備？那他們要由誰管？將會針對縣府意見，再修正後提代表會後，再提交縣府核備同意，就可以公告實施。

彰化縣府經綠處處長劉玉平則表示，大村鄉振興經濟暨關懷鄉民禮金發放自治條例行文縣府後，已在9月18日由縣府備查，禮金發放自治條例不需經由縣府核定，所以大村公所其實不必再修正提交縣府。

不過縣府也有提醒公所發放禮金需衡量財政負擔，游盛為了慎重起見，還是會再修正部分文字內容後再提縣府備查。

游盛得知已有民眾因將發放關懷禮金，想遷戶口到大村鄉，他笑說「最好大村人口一直增加就可以升市」。大村鄉人口現在有3萬7000多人，目前的福利已包括生育補助6000元，重陽敬老禮金年滿65歲3000元，90歲以上有6000元，百歲人瑞可拿一萬元。

大村鄉因正新輪胎創辦人羅結妻子羅黃葉2011年去世，繳給大村鄉10億多遺產稅，讓大村鄉由貧脊鄉鎮，翻身成鄉庫寬裕的鄉鎮，目前公庫有11億多，羅結去年去世，預計今年底前其遺產稅將有16到20億間會再挹注到大村鄉。

游盛說，公所近年來也蓋了公共造產納骨塔，可再讓公所約增加15億元收入，對於支出鄉民的關懷禮金財政沒問題。