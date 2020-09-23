愛買台中水湳店今開幕 徐旭東：盼成為帶動發展領頭羊

遠東集團投資台灣、支持在地，全新轉型3.0概念店愛買台中水湳店今天開幕。遠東集團董事長徐旭東參與開幕時說，台中水湳店是全台第一座綠建築量販店，也是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司，將帶領其他店邁向3.0購物中心發展，遠東集團配合市府開發水湳經貿園區購地開發，滿足在地民眾購物需求，期許成為帶動地區發展的領頭羊。

徐旭東指出，遠東集團投資台中不只零售，工業投資部份，除了設立化工廠、化學廠外，在台中港加工出口區與法商液空集團合作，興建亞東工業氣體廠，預計於明年3月完工並正式營運，生產各類國內晶片廠、醫療院所等需要的高純度氣體及電子先進材料等。

徐旭東在開幕典禮上，捐贈捐贈學童文具組881份，給台中市社會局所關懷的弱勢兒少課後照顧服務，由社會局長彭懷真代表受贈，並頒贈感謝狀。現場推出周年慶等級折扣，並發放300份早午餐點心，吸引民眾排隊入場選購。

台中市長盧秀燕說，台中市府現在首重「防疫、拚經濟」，感謝遠東集團肯定台中、投資台中。愛買水湳店可以說是水湳經貿園區門前店，鄰近水湳國際會展中心、綠美圖等重大公共建設，有助地方發展。

她指出，日前天下雜誌調查全台幸福城市，台中榮登台灣人最想移居的城市，市府將持續建立投資單一窗口，鼓勵企業投資台中，打造台中成為「宜居城市」。

徐旭東說，遠東集團30年前根據台中市政府開發湳經貿園區買這塊地，結果慢了，現在才開發出來，期間花了很大功夫，因為不夠大，要更大一點才行，麻煩市長幫他注意哪裡有地，他再去開發。