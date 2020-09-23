快訊

富比世編輯爆：美國第一女婿公司跟兆豐銀行貸款14.5億

熊熊分手特斯拉男友首發聲 IG曝黑白照藏思念

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛買台中水湳店今開幕 徐旭東：盼成為帶動發展領頭羊

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
遠東集團董事長徐旭東（右二）今天參與台中水湳店開幕，期許愛買水湳店成為帶動地區發展的領頭羊。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（右二）今天參與台中水湳店開幕，期許愛買水湳店成為帶動地區發展的領頭羊。記者趙容萱／攝影

遠東集團投資台灣、支持在地，全新轉型3.0概念店愛買台中水湳店今天開幕。遠東集團董事長徐旭東參與開幕時說，台中水湳店是全台第一座綠建築量販店，也是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司，將帶領其他店邁向3.0購物中心發展，遠東集團配合市府開發水湳經貿園區購地開發，滿足在地民眾購物需求，期許成為帶動地區發展的領頭羊。

徐旭東指出，遠東集團投資台中不只零售，工業投資部份，除了設立化工廠、化學廠外，在台中港加工出口區與法商液空集團合作，興建亞東工業氣體廠，預計於明年3月完工並正式營運，生產各類國內晶片廠、醫療院所等需要的高純度氣體及電子先進材料等。

徐旭東在開幕典禮上，捐贈捐贈學童文具組881份，給台中市社會局所關懷的弱勢兒少課後照顧服務，由社會局長彭懷真代表受贈，並頒贈感謝狀。現場推出周年慶等級折扣，並發放300份早午餐點心，吸引民眾排隊入場選購。

台中市長盧秀燕說，台中市府現在首重「防疫、拚經濟」，感謝遠東集團肯定台中、投資台中。愛買水湳店可以說是水湳經貿園區門前店，鄰近水湳國際會展中心、綠美圖等重大公共建設，有助地方發展。

她指出，日前天下雜誌調查全台幸福城市，台中榮登台灣人最想移居的城市，市府將持續建立投資單一窗口，鼓勵企業投資台中，打造台中成為「宜居城市」。

徐旭東說，遠東集團30年前根據台中市政府開發湳經貿園區買這塊地，結果慢了，現在才開發出來，期間花了很大功夫，因為不夠大，要更大一點才行，麻煩市長幫他注意哪裡有地，他再去開發。

愛買營運長莊金龍說明，台中水湳店轉型成為「地方型購物中心」，不但貨架降低減壓、走道加寬，並設置生鮮代客料理、廣設親子設施，讓購物舒適度更加升級。

遠東集團董事長徐旭東（左）捐贈學童文具組881份，給台中市社會局所關懷的弱勢兒少課後照顧服務，由社會局長彭懷真（右）代表受贈。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左）捐贈學童文具組881份，給台中市社會局所關懷的弱勢兒少課後照顧服務，由社會局長彭懷真（右）代表受贈。記者趙容萱／攝影
愛買台中水湳店今天開幕，遠東集團董事長徐旭東參與開幕時說，台中水湳店是全台第一座綠建築量販店。記者趙容萱／攝影
愛買台中水湳店今天開幕，遠東集團董事長徐旭東參與開幕時說，台中水湳店是全台第一座綠建築量販店。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左二）今天參與台中水湳店開幕，並且形容這是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司，並增設親子設施，讓購物舒適度更加升級。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左二）今天參與台中水湳店開幕，並且形容這是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司，並增設親子設施，讓購物舒適度更加升級。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（中）今天參與台中水湳店開幕，並且形容這是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（中）今天參與台中水湳店開幕，並且形容這是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左二）今天參與台中水湳店開幕，並且形容這是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司，並增設親子設施等，讓購物舒適度更加升級。記者趙容萱／攝影
遠東集團董事長徐旭東（左二）今天參與台中水湳店開幕，並且形容這是愛買第三代創始店，陳設與服務媲美百貨公司，並增設親子設施等，讓購物舒適度更加升級。記者趙容萱／攝影

愛買 台中市

延伸閱讀

裕民攜愛立信 攻智能海運

慶台中水湳店開幕！9月23日愛買量販全台15店限量獨賣「青花瓷醫用口罩」

影／電信五董總拜會NCC 徐旭東：溝通順利

愛買創新店型 徐旭東得意之作

相關新聞

影／法務部長放下身段！政風處長爭議落幕 盧秀燕：這是特例

台中市政風處長詹政曇案，歷經49天爭議落幕，台中市長盧秀燕今日證實日前與法務部長蔡清祥熱線，雙方化解歧見。盧秀燕強調，這...

舉牌志工遭20警包圍驚嚇昏厥 200餘人烈日下舉布條1小時陳情

來自屏東、高雄、台南及中部5縣市的法稅改革聯盟及平反1219行動聯盟志工約250人，今天聚集在台中市議會前廣場，聲援黃姓...

神圳國中活動中心暨非營利幼兒園 地方期待16年今動土

台中市神圳國中成立之初，礙於經費有限，未興建大型室內活動中心，學生常因冬日酷寒、下雨等因素暫停室外活動課程，對此，中市府...

超夯鹿港小吃宴改名「鹿溪宴」 桌菜呈現價格將調整

連續舉辦8年的鹿港小吃宴年年秒殺，相當受歡迎，主辦單位鹿港鎮公所今年計畫將鹿港小吃宴升級，改名為「鹿溪宴」，讓小吃加值成...

彰化大村加碼關懷禮金、意外險 民眾想遷戶口領福利

彰化縣大村鄉擬加碼發關懷鄉民禮金每人一到二千元，消息傳出後，已有民眾在詢問，想遷戶口到大村鄉，大村鄉長游盛說「很歡迎啊」...

愛買台中水湳店今開幕 徐旭東：盼成為帶動發展領頭羊

遠東集團投資台灣、支持在地，全新轉型3.0概念店愛買台中水湳店今天開幕。遠東集團董事長徐旭東參與開幕時說，台中水湳店是全...

影／歌劇院曲牆變畫布「月的冒險樂園」光雕投影超吸睛

中秋節將至，台中國家歌劇院把曲牆變畫布，邀視覺藝術家徐逸君、作曲家聶琳聯手創作，把大劇院前廳19米高曲牆，投影打造中秋特...

全國咖啡烘焙賽今登場 72好手搶國際交流賽門票

「2020全國咖啡烘焙賽」今在南投縣國姓鄉登場，參賽72名選手展現專業烘豆，爭取決賽資格，26日將由曾獲世界烘豆賽冠軍賴...

彰化優質農特產上架「i郵購」 好米好麵限定水果均網羅

彰化農特產品多，但小農行銷管道有限，彰化縣推出「彰化優鮮」品牌打團體戰，今天宣布與中華郵政「i郵購」電商平台合作，平台首...

台東11層樓高枯木危及遊客 林管處高空鋸切解危

台東林區管理處管轄的知本國家森林遊樂區內，1棵高35公尺（約11層樓）的麻六甲合歡樹，因出現樹體部分腐朽及樹幹中空狀況，...

全國技能競賽 僑泰高中女學生柯喬昕奪金

台中市僑泰高中參加第50屆全國技能競賽，餐飲技術科的柯喬昕在麵包製作獎項獲得金牌，同時取得取得準國手資格。另外，餐飲技術...

南投縣社會福利資格清查 全縣2萬2600件申請救助

為保障本縣低收入戶、中低收入戶、中低收入老人及身心障礙者之生活權益及落實各項福利資格之公平性，南投縣社會及勞動處將10月...

熱門新聞

金門1+1振興券第二波發放 鎖定學子與弱勢族群

石門濱海公路箱涵傳像小孩哭聲 原來梅花鹿跌落被救出

桃園中秋只開放這裡烤肉 其他公園開烤最高罰5千

要禮讓行人 汐止大同轉中興路取消右轉燈

台南國慶煙火26日先試放 快來先「試搶」好位子

古蹟飄咖啡香！台南總爺百年日式廠長宿舍變身咖啡廳

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。