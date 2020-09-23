影／歌劇院曲牆變畫布「月的冒險樂園」光雕投影超吸睛

中秋節將至，台中國家歌劇院把曲牆變畫布，邀視覺藝術家徐逸君、作曲家聶琳聯手創作，把大劇院前廳19米高曲牆，投影打造中秋特展「月的冒險樂園」即日起至10月11日奇幻開展，曲牆投影繽紛的糖果色、融入中秋傳說但跳脫傳統，嫦娥所居住的月宮以冰晶打造、忙於搗藥的玉兔則擁有貓星人等外星生物好夥伴，每天中午12點開始，整點播映。

歌劇院連續3年聖誕節打造「耶誕魔幻曲牆光影秀」獲好評，這是首次結合中秋節製作投影特展。藝術家徐逸君、陳威宇分享腦力激盪過程，他們從月亮聯想到月球，再到外太空，瞬間畫面就出來了，經典科幻電影「2001太空漫遊」、「第五元素」的概念，打造歌劇院異次元的空間感。

「月的冒險樂園」融入中秋傳說，忙著搗藥的玉兔有貓星人、外星生物好夥伴；還有古今不同文化的星象圖、太空蟲洞、星雲，搭配音樂極富劇場張力，視覺效果震撼，觀眾晚如置身外太空。

這次也邀設計師陳瓊珠加入，打造110公分兒童的視角，他們從過去觀眾欣賞投影經驗發現，民眾觀賞投影時需要抬頭、久了脖子會痠，所以有一個蹲低的視角。