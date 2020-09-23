因應山區小巷救災 芬園寶藏寺捐贈小型消防車

彰化縣定古蹟芬園寶藏寺不但是地方信仰中心，更是熱心地方公益，今天還捐贈一輛小型水箱車給彰化縣消防局，以因應芬園鄉 山區、小巷的救災工作，由縣長王惠美代表接受，並頒給寶藏寺感謝狀。

王惠美說，彰化縣救災車輛總計有151輛，政府力量有限，民間力量無窮，縣府逐年編列預算汰換老舊消防車輛，來自民間的挹注更能強化防救災能量，更可加速老舊消防車輛汰舊換新，提升救災效率，期待更多善心人士響應，保障鄉親生命財產安全。尤其芬園鄉內部分山路崎嶇窄小，一旦遇到災害，需要小型水箱車來救災，對消防兄弟守護家園更是如虎添翼。

寶藏寺管理委員會主委張恊章說，感謝寶藏寺管理委員會一致共識，同意捐贈小型水箱車1輛給彰化縣消防局，造福芬園鄉百姓，保障大家的安全。

寶藏寺管理委員會總幹事吳明蒼說，芬園鄉位於山區，小巷非常多，大型消防車無法進入。這次捐贈多功能小型水箱車，期望藉由這次的捐贈，讓芬園鄉民眾生命安全更有保障。

參加捐贈儀式的人士，包括芬園鄉寶藏寺管理委員會主任委員張恊章、總幹事吳明蒼、彰化縣議員李成濟、芬園鄉長林世明、彰化縣消防局局長蕭嘉政、義消第一大隊大隊長顏煒基、中隊長陳舜亷、地方仕紳等。