全國咖啡烘焙賽今登場 72好手搶國際交流賽門票

「2020全國咖啡烘焙賽」今在南投縣國姓鄉登場，參賽72名選手展現專業烘豆，爭取決賽資格，26日將由曾獲世界烘豆賽冠軍賴昱權、黃柏勳及國際賽審華明璿、陳嘉陞、蔡治宇等人品評，前三名將能直接取得大港盃咖啡國際交流賽門票。

國姓鄉公所指出，為提升國產精品咖啡品質，連4年舉辦全國咖啡烘焙賽，廣邀咖啡業者、烘焙好手參賽，促進技術交流，並由國際級咖啡界權威和專業人士組成評審團，今年報名也創新高，從去年40位增至72位，已成咖啡界指標賽事。

2020全國咖啡烘焙賽也在今天在國姓鄉公所3樓會議室登場，72名選手分成9組進行初賽，每組烘焙時間40分鐘，從上午9時起輪番上場、接力烘豆，2017年該賽事冠軍得主姚文祥也再次參賽，還有學校教師組隊參加。

姚文祥說，再次參賽發現硬體設備和比賽生豆品質大躍進，烘豆時更易上手，因烘焙手法都差不多，風味難有太大差異，他因此針對賽豆特性及評審普遍喜好，透過淺焙使酸質平衡，讓甜度厚實一點，喝起來順口又凸顯風味，盼獲評審青睞。

去年的全國咖啡烘焙賽亞軍、埔里咖啡業者邱瑞粧則說，今年賽豆在風味上，柚子、蜂蜜、梅子等香氣別具，讓她相當驚豔，完全不輸國外咖啡豆；但今年賽豆為蜜處理豆，對選手是種考驗，烘太過就焦，烘不夠就不熟，輸贏恐在這一著。

此外，國姓國中教師也組隊參賽，校長林家如提到，去年曾辦理並號召學子參加不插電烘豆賽，但像全國賽這樣使用專業烘豆機具，學校端還不曾有過，因此她跟老師組隊體驗，後續盼能在學界進階辦理類似的全國賽，讓學生熟悉機器原理。