彰化優質農特產上架「i郵購」 好米好麵限定水果均網羅

彰化農特產品多，但小農行銷管道有限，彰化縣推出「彰化優鮮」品牌打團體戰，今天宣布與中華郵政「i郵購」電商平台合作，平台首度幫縣市政府農特產品設置專區，目前已有43個品項上架，預計年底增加到100樣，包括彰化好米好麵、好果好茶、果乾零嘴、醬料肉酥，以及季節限定芭樂、紅龍果等。

中華郵政近年協助小農產品銷售，也網羅各地優質農產品在「i郵購」網路銷售，彰化縣各鄉鎮農特產品多元， 彰化縣長王惠美今天宣布，今年2月與電商「小三美日」合作銷售約50多樣農特產品成效好，擴大與郵局合作未來彰化縣26鄉鎮市優質農產品都可以在中華郵政「i郵購」訂購，為農漁民爭取福利。

彰化郵局副局長陳樂明表示，彰化縣整合推出豐富農特產品，可在i郵購「彰化優鮮-農漁會專區」訂購，只要當天上午寄送下午就可以送達，還可透過i郵箱取貨，方便消費者領取產品，讓彰化各鄉鎮市農漁特產配送至全國各地，提供更便捷的購物管道。