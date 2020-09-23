聽新聞
test
0:00 / 0:00
台東11層樓高枯木危及遊客 林管處高空鋸切解危
台東林區管理處管轄的知本國家森林遊樂區內，1棵高35公尺（約11層樓）的麻六甲合歡樹，因出現樹體部分腐朽及樹幹中空狀況，隨時有倒塌情形，危及民眾安全。今天林管處進行高空鋸切作業，由上而下分批分段切除，完成高難度的任務。
林管處表示，由於遊樂區內樹木林立，大型作業機具無法進入，因此，採用人工方式攀爬枯木，同時訓練人員攀樹技術，作法雖然耗時費工，但慢工出細活，除了避免損傷周邊林木及設施外，也對遊客的安全多了一層保障喔。
由於高空鋸切須非常專業小心，林管處委請道法自然探索有限公司，以高空攀樹技術，像蜘蛛人似爬上樹梢頂端，再以繩索綁住枝條、樹幹，一段一段鋸切後，慢慢往下放至地面，不少民眾看到人員在這麼高的樹頭上作業，都捏了一把冷汗。
除了麻六甲合歡樹，另一棵樹體傾斜的小葉南洋杉，也被鋸切移除，林管處表示，鋸下來的軀幹，將製作成各種適合園區或辦公場所使用木椅、桌板、木作飾品等，讓2棵樹的生態及實用價值得以延續。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言