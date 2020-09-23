台東11層樓高枯木危及遊客 林管處高空鋸切解危

台東林區管理處管轄的知本國家森林遊樂區內，1棵高35公尺（約11層樓）的麻六甲合歡樹，因出現樹體部分腐朽及樹幹中空狀況，隨時有倒塌情形，危及民眾安全。今天林管處進行高空鋸切作業，由上而下分批分段切除，完成高難度的任務。

林管處表示，由於遊樂區內樹木林立，大型作業機具無法進入，因此，採用人工方式攀爬枯木，同時訓練人員攀樹技術，作法雖然耗時費工，但慢工出細活，除了避免損傷周邊林木及設施外，也對遊客的安全多了一層保障喔。

由於高空鋸切須非常專業小心，林管處委請道法自然探索有限公司，以高空攀樹技術，像蜘蛛人似爬上樹梢頂端，再以繩索綁住枝條、樹幹，一段一段鋸切後，慢慢往下放至地面，不少民眾看到人員在這麼高的樹頭上作業，都捏了一把冷汗。