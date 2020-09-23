集集鎮兩大單車道斷點串聯 騎鐵馬賞濁水溪風光
南投縣集集鎮綠色隧道、環鎮自行車道很受騎士歡迎，但中間卻有斷點一直未連接，鎮公所為營造友善騎乘環境，完成環鎮車道斷點打通及路線優化，讓遊客可沿濁水溪畔欣賞風光。
集集鎮有綠色隧道、環鎮、集集大山三大自行車道，為串聯綠色隧道及環鎮自行車道系統，集集鎮公所在集集攔河堰與國定古蹟「開闢鴻荒」石碣旁，沿濁水溪畔興建長度約1.2公里自行車道，立體穿越台16線可達活石窯陶藝園區、隘寮等地，避免單車與汽車爭道。
鎮公所今天在「開闢鴻荒」石碣前廣場舉辦集集鎮綠色隧道及環鎮自行車道斷點完工啟用典禮，集集鎮長陳紀衡說，綠色隧道及環鎮自行車道全區段約17.5公里，在教育部體育署支持下，這項工程有效整合鎮內自行車道系統，並銜接環島路線，打造友善騎乘環境。
陳紀衡表示，歷經3年完成斷點打通及優化建置，工程包含完善自行車道路線標誌、指示牌等設施優化、林尾巷沿溪自行車道透水磚損壞鋪面改善、清水溪沿溪自行車道拓寬整建並設安全護欄、「開闢鴻荒」落石處斷點打通並增設單車牽引道等，經費新台幣3750萬元。
陳紀衡說，在集集鎮騎自行車是一件很幸福的事，從「開闢鴻荒」石碣往集集攔河堰路段，可欣賞壯觀溪床景色，尤其傍晚時分，夕陽彷彿將溪床染成金黃色；交通部訂定公元2021年為台灣自行車旅遊年，集集鎮持續改善各項軟硬體，打造單車漫遊小鎮，歡迎遊客騎自行車細細感受集集鎮的美好。
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