全國技能競賽 僑泰高中女學生柯喬昕奪金

台中市僑泰高中參加第50屆全國技能競賽，餐飲技術科的柯喬昕在麵包製作獎項獲得金牌，同時取得取得準國手資格。另外，餐飲技術科邱溥昱和服裝科張芷瑜也分別獲得中餐烹飪和國服項目的佳作，校長温順德上午接見學生和指導老師給予嘉勉。

温順德說，此次技能競賽的麵包製作項目主題是「音樂」，因為關乎明年國際競賽資格，各路高手雲集，選手之間競爭格外的激烈。柯喬昕在賽前針對藝術麵包、可頌麵包、法國長棍麵包、歐式麵包與布里歐麵包等指定項目努力練習，終於克服各種難關，順利完成比賽項目並且奪金，取得準國手資格。

他說，柯喬昕去年參加教育部技藝競賽西點類項目獲得全國第6，也曾在今年技能競賽中區分賽拿下第4的成績，但她卻不因此自滿，此次比賽終能擊敗眾多好手。他期勉柯喬昕繼續努力，在國手選拔中突圍而出，奪得明年上海國際賽的參賽資格，為國爭光。

温順德也為邱溥昱抱憾，表示邱溥昱在中區分賽已拿下第3名，全國技能競賽時在各項目都拿下第1高分，未料在製作宴會菜的紅蟳米糕時，最後卻忘了把已挖好的紅蟳肉放進去，因此僅拿下佳作。

3位學生都感謝學校的指導和老師的陪伴。柯喬昕說，剛開始準備全國賽時對自己很沒有信心，總覺得抓不太到訣竅，後來在老師徐維辰下才思索出更好的方法和靈感來製作各式麵包。