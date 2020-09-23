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南投縣社會福利資格清查 全縣2萬2600件申請救助

聯合報 / 記者江良誠／南投即時報導
南投縣將清查中低收入資格補助，幫助需要協助的弱勢家庭或老人。圖／本報資料照片
南投縣將清查中低收入資格補助，幫助需要協助的弱勢家庭或老人。圖／本報資料照片

為保障本縣低收入戶、中低收入戶、中低收入老人及身心障礙者之生活權益及落實各項福利資格之公平性，南投縣社會及勞動處將10月1日起至明年1月31日止辦理南投縣低收入戶、身心障礙者生活補助、中低收入老人生活津貼及中低收入戶認證等各項社會福利資格年度清查工作，本次清查對象以今年度經南投縣政府核定資格符合受補助者為主。

社勞處指出，有關年度清查作業，需重新審核補助資格件數，計2萬2600件，含低收入戶3100件、身心障礙者8200件、中低收入老人約6600件及中低收入戶認證4700件，清查後經核定符合或變更資格者自明年1月1日起生效，補助期間原則至110年12月31日止。

不過，也有民眾反映低收入戶資格遭取消，或降低補助金額，致影響生計等情事，提出申覆，最常見的是戶內人口因畢業或退伍，依社會救助法規定為有工作能力人口而須計算工作收入，以致於合併家庭總收入後，造成資格不符情事，但民眾認為還沒找到工作，計算工作收入實不合理，然依社會救助法在於扶助尚在就學中而無法就業之家庭，所以完成學業後，就應積極尋求就業機會，以協助家庭改善經濟狀況。

社勞處表示，如果核定不符，申領人可檢附相關事證資料，於期限內提出申覆。民眾如有任何疑問，請電洽戶籍地鄉鎮、市公所社會課或民政課，或本府社會及勞動處社會救助科049-2238983查詢。

為免申領人往返奔波及提升調查作業時效，以往民眾應備之紙本佐證資料，如：戶籍謄本、財稅資料、身心障礙證明等資料，已改由電子化方式查調，不須另行檢附，但必要時將以書面或電話通知檢附佐證資料。

低收入戶

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