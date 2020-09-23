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保護日月潭山水 伊達邵業者提供優惠鼓勵使用環保餐具
南投縣環保局為減少一次性餐具使用，鼓勵民眾自備環保餐具，商家也提供現金折扣、或餐點加量優惠，日月潭伊達邵商圈已有7家業者參與，讓伊達邵商圈成為減塑低碳環保商圈，商家遊客一起落實垃圾減量，讓南投旅遊更清新。
日月潭萬人泳渡將在27日舉行吸引兩萬多名選手參與，除了落實防疫外，數萬名選手和遊客湧入日月潭，也讓垃圾處理成為一大問題，尤其，南投縣垃圾委外處理去化慢，垃圾已經堆積如山，為了減少垃圾量，環保局積極和觀光商圈合作，推動資源回收和減少使用一次性餐具，從源頭減少垃圾量。
伊達邵商圈配合度相當高，每月第2及第3星期的周四，上午10點至下午1點，在魚池鄉日月村資收站舉辦資源回收活動，邀請店家落實資源回收，於辦理活動日，將玻璃容器、塑膠容器、鋁容器、鐵容器、紙容器、及廢乾電池等資源回收物，送交資收站回收並紀錄回收重量。
環保局表示，鼓勵民眾外出旅遊養成自備餐具(袋、杯)習慣，減少使用免洗餐具，也輔導伊達邵商圈餐飲店家祭出自備環保餐具優惠措施，包括現金折扣、餐點加量等好康，歡迎有更多的店家及民眾共同響應環保。
伊達邵商圈目前共計有7家業者加入自備優惠響應環保行列，分別為「和樂咖啡吧」、「土雞肉飯」、「潭鮮美食料理」、「日月茶行」、「台茶18號」、「蒸開心」、「頭目の店」，民眾可優先選擇自備購物餐具至提供環保優惠店家消費，也呼籲遊客將垃圾確實分類「一般垃圾」、「資源回收」或「廚餘」並投擲至分類設施中，維持南投好山好水給大家最好的旅遊體驗。
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