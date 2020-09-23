順澤宮冠軍帽又發威 艾登三鐵比賽再奪冠

挪威三鐵選手艾登日前參加德國拉廷根鐵人三項比賽再奪下冠軍，順澤宮冠軍帽又發威且登上歐洲媒體版面。順澤宮指出，鄉親為他感到高興，彰化縣長王惠美邀他明年再來彰化參訪。

來自挪威的三鐵選手艾登（Gustav Iden）因戴上彰化埔鹽鄉順澤宮的帽子參加三鐵比賽獲冠軍，讓順澤宮冠軍帽登上國際媒體，在台灣也掀起一陣冠軍帽旋風，埔鹽鄉順澤宮因而聲名大噪。艾登對冠軍帽帶來的好運深信不疑，去年底也受邀來台參訪，參加彰化田中馬拉松活動。

艾登原本承諾如果在今年的東京奧運拿下好成績，會再度來台，東奧順延一年，但艾登戴上冠軍帽日前參加德國拉廷根鐵人三項比賽，艾登以一公里游泳、40公里自行車及10公里馬拉松總計花費1小時37分49秒成績，拿下賽事冠軍，也讓冠軍帽再度登上媒體版面。

艾登也將自己奪冠的照片貼在Instagram與大家分享奪冠的喜悅。有歐洲網友留言說冠軍帽重出江湖；也有來自台灣的網友留言貼上國旗，感覺與有榮焉；彰化縣長王惠美也以英文留言說，看到艾登奪冠很高興，她雖幫不上忙，但很珍惜艾登來彰化參訪時的珍貴回憶，也歡迎艾登明年再來彰化。

彰化埔鹽順澤宮總幹事陳守欽接受媒體聯訪時說，埔鹽的鄉親們一直關心艾登的表現，大家聽到他奪冠的消息都很開心，也希望他持續努力，相信神明會保佑他繼續有好的表現。