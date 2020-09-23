大甲日南國小舊校舍整建今動土 明年初完工

台中市大甲區日南國小校舍老舊，歷經921大地震，經專業鑑定耐震係數不足需拆除重建，西棟B棟整建工程今天辦動土典禮，台中市長盧秀燕表示，日南國小民國元年設立，歷史久遠加上歷經921地震，校舍重建刻不容緩，工程預計明年初完工，市府將協助校方充實各項教學設備，讓師生擁有良好的教育品質。

盧秀燕表示，她是六都唯一的女性市長，很重視孩童教育，今天到大甲最北端的日南國小親自主持開工典禮，她感謝立法院副院長蔡其昌，和台中市議員李榮鴻、吳敏濟、施志昌協助爭取經費，尤其議員李榮鴻更爭取到380萬元改建校園廁所，將提供師生更優質的校園環境。

中市教育局長楊振昇表示，這次重建工程經費，由教育部補助1841萬5000元，市府籌編1524萬5000元，經費共3366萬元，由陳志榮建築師事務所規劃設計，良侑營造股份有限公司承造，預計興建地上3層，共8間教室的教學大樓。

日南國小校長林銘宗說，日南國小共有新生代、中生代、及舊生代三種建築體，他感謝教育部和市府補助經費，讓舊校舍開工重建；原校舍是許多校友充滿回憶的地方，如今功成身退，大家滿心期待迎接全新的未來，讓百年老校擁有嶄新的面容，學生享有更優質的教學品質。