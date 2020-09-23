重金屬農地整治解列期限未復耕 農保身分恐喪失

彰化重金屬汙染農地列管到復耕歷經多年，農會近年追蹤可復耕農地是否確實恢復耕作，審查農民仍符合農保身分，和美農會每個月開審查會，一再輔導農民避免喪失身分，寬限期一延再延，今年8月31日設為最後期限，但仍有5人不符資格，恐怕被拿掉農保身分。

彰化縣重金屬汙染農地從2013年起調查整治，列管面積達330公頃，其中受影響最大面積集中在和美鎮以及彰化市，這幾年陸續解列還給農民，環保局委託團隊為確保農民實際復耕，發放「保固卡」，幫找代耕業者、訂秧苗，農機具沉陷還出動「道路救援」協助拖車，已有9成以上順利復耕。

彰化和美農會保險部主任洪永吉說，鎮內汙染農地分3次解列，農民依規定須在3個月內復耕，否則農保資格將取消，但有的農民在期限內碰到非耕作期無法立即復耕，有的因太久沒下田，水溝阻塞，農會協調延後審查，全力輔導，並將今年8月31日設為最後期限，目前278件復耕名冊中有273件經空照圖、現勘審查後確認恢復耕種，農民維持農保，另5件通知補件但都未有回應。

洪永吉表示，農保身分規定需要至少自有1分地實際耕作，但有的農民歷經多年年事已高，幾乎無法耕作，若家裡又沒人接手，農地荒廢，未積極補件者可能確實不想或無力繼續耕作。

彰化市農會也積極輔導農民復耕，目前都維持農保，總幹事白敏傑說，農保牽涉到農民有沒有喪葬給付和殘廢津貼等，這對以農事維生的農民來說是重要保障，有農民解列土地與其他人共有，自己想耕作但其他人沒意願，沒有全區種植下，需要訂立分管契約，確認他實際種植的區塊，才不會影響原有保障。