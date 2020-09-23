快訊

長榮空姐上班日排減肥、曠職串長假 高院駁她資遣上訴

萬瑞快速道路七堵路段發生連環車禍 5車追撞2女1男送醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

重金屬農地整治解列期限未復耕 農保身分恐喪失

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化重金屬汙染農地已陸續解列，大多數已復耕。記者林敬家／攝影
彰化重金屬汙染農地已陸續解列，大多數已復耕。記者林敬家／攝影

彰化重金屬汙染農地列管到復耕歷經多年，農會近年追蹤可復耕農地是否確實恢復耕作，審查農民仍符合農保身分，和美農會每個月開審查會，一再輔導農民避免喪失身分，寬限期一延再延，今年8月31日設為最後期限，但仍有5人不符資格，恐怕被拿掉農保身分。

彰化縣重金屬汙染農地從2013年起調查整治，列管面積達330公頃，其中受影響最大面積集中在和美鎮以及彰化市，這幾年陸續解列還給農民，環保局委託團隊為確保農民實際復耕，發放「保固卡」，幫找代耕業者、訂秧苗，農機具沉陷還出動「道路救援」協助拖車，已有9成以上順利復耕。

彰化和美農會保險部主任洪永吉說，鎮內汙染農地分3次解列，農民依規定須在3個月內復耕，否則農保資格將取消，但有的農民在期限內碰到非耕作期無法立即復耕，有的因太久沒下田，水溝阻塞，農會協調延後審查，全力輔導，並將今年8月31日設為最後期限，目前278件復耕名冊中有273件經空照圖、現勘審查後確認恢復耕種，農民維持農保，另5件通知補件但都未有回應。

洪永吉表示，農保身分規定需要至少自有1分地實際耕作，但有的農民歷經多年年事已高，幾乎無法耕作，若家裡又沒人接手，農地荒廢，未積極補件者可能確實不想或無力繼續耕作。

彰化市農會也積極輔導農民復耕，目前都維持農保，總幹事白敏傑說，農保牽涉到農民有沒有喪葬給付和殘廢津貼等，這對以農事維生的農民來說是重要保障，有農民解列土地與其他人共有，自己想耕作但其他人沒意願，沒有全區種植下，需要訂立分管契約，確認他實際種植的區塊，才不會影響原有保障。

農民 農地

延伸閱讀

研究報告顯示 血液中金屬濃度超標恐不孕　

坪林區農會百周年 侯友宜：7名全國製茶冠軍都在這

助受刑人翻轉人生 「紅豆NI」紅豆餅模具出自他之手

台中市定古蹟潭子農會穀倉開工 預計2023年再現風華

相關新聞

重金屬農地整治解列期限未復耕 農保身分恐喪失

彰化重金屬汙染農地列管到復耕歷經多年，農會近年追蹤可復耕農地是否確實恢復耕作，審查農民仍符合農保身分，和美農會每個月開審...

思逸神超爍古今 林榮森書藝展今在逢甲大學登場

南投縣政府文化局長、國內知名書法家林榮森，篆、隸、楷、行草諸體兼備，以書法演繹人窮志不窮的人生，並推廣「書法生活化」，其...

台中公車免費優惠 明年限市民

台中市「幸福公車」免費優惠政策，明年元旦大改款，本地市民及在台中就讀的學生、市民外籍配偶等近300萬人仍享雙十免費優惠；...

木棧道腐朽 風櫃嶺吊橋封閉

南投縣中寮鄉風櫃嶺吊橋和鹿谷鄉大崙山步道，最近出現木棧道、階梯腐朽問題，因並非個案，引發遊客抱怨、批評。南投縣府觀光處表...

興大果乾打樣 年底前免費

國立中興大學經行政院農業委員會農村再生基金計畫支持打造的「農業加值打樣中心」昨天開幕，結合校內的食品工廠資源，提供農產品...

中彰公車入校園 再闢1新路線

台中、彰化力推「公車入校園」，台中昨再新闢路線至中台科大，至今共有17線公車、進入9所大學及高中職；彰化目前僅2條路線。...

人行道未完工 彰縣學生與車爭道

縣市政府斥資在國中、小學校區旁闢設「人本步道」，原希望讓學生上下學走得安全，但彰化縣今年2月動工，包括彰化女中、南郭國小...

台中6停車場 超收費用55萬元

你到台中市停車當了冤大頭嗎？中市府在大里、大甲6處委外經營的停車場傳出超收費用情形，兩地廠商解釋可能因「軟體有bug」，...

降低萬人泳渡的一次性垃圾 飯店業者齊捐口罩及環保杯

邁入第38屆的日月潭萬人泳渡，已經成為國人畢生最想完成的「台灣新三鐵」之一；今年差點因疫情而停辦，但最後仍吸引兩萬多人報...

南投集集粉紅花海美呆了 花季只到11月

粉色浪漫一般都被視為愛情的象徵，南投縣集集鎮和平田園近來卻出現一片粉紅花海祕境，經人介紹才知是原產於北美大草原的「粉黛亂...

紙風車劇團來了 叁山處在彰化社頭及芬園有兩場表演

交通部觀光局參山國家風景區管理處去年舉辦「卦山草地音樂會」獲得各界好評，今年更與彰化縣政府合作，邀請「紙風車劇團」9月2...

當年抗爭強封井 埔里居民今嘆無自來水可用陳情

南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水，生活不便向中央陳情，行政院中部中心今會同...

熱門新聞

創新標誌「你超速 爽國庫」 遭養工處誤以為違規拆光

尷尬！才自誇空品歷年最佳 台中豐原PM2.5今飆全台最高

萬里蟹成新北宴食材 紹興酒、可口可樂都入菜

信義東延段1.42公里蓋7年 議員批：每年龜速200公尺

中市公車優惠明年元旦限定市民 外縣市民：感覺被排擠

臨時取消錄取 勞工獲賠近17萬薪水還免上班

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。