思逸神超爍古今 林榮森書藝展今在逢甲大學登場

南投縣政府文化局長、國內知名書法家林榮森，篆、隸、楷、行草諸體兼備，以書法演繹人窮志不窮的人生，並推廣「書法生活化」，其「思逸神超爍古今－林榮森書藝展」今在逢甲大學游翰堂－漢字文化中心開幕，展出到11月6日止。

林榮森自幼家境不佳，未能就讀一般高中，但他不失志，讀高中補校，白天去省議會打工，半工半讀掙錢貼補家用，並以微薄的零用錢買書法用具和書藉，勤習讚研，砥礪自學，書法家蕭世瓊讚他是「找不到師承痕跡的『不世出的書法奇才』」。

而林不僅成功演繹人窮志不窮的書法人生，近年也積極推廣文字書寫，盼讓「書法生活化」，將筆墨運用在茶壺、茶倉、陶甕等生活器皿；另在中堂、立軸、對聯等傳統書畫上則融入「在地化」元素，相關作品則從明天起在逢甲大學展出。

林榮森表示，有別於多數筆墨作品書寫詩詞，明天開幕的「思逸神超爍古今－林榮森書藝展」內容多與台灣或鄉土在地風情有關，像是歌詠日月潭、玉山等景致，或是南投中寮風情、鹿谷烏龍茶等題材，貼近地方、生活，甚至本土化。

他認為，藝術作品必須有其特殊性及時代性，因此該次書藝展書寫呈現的東西應該要與生活周遭相關，這樣的題材才會特別親切，可以拉近跟一般民眾的距離，同時也讓藝術不是那麼高高在上。