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降低萬人泳渡的一次性垃圾 飯店業者齊捐口罩及環保杯
邁入第38屆的日月潭萬人泳渡，已經成為國人畢生最想完成的「台灣新三鐵」之一；今年差點因疫情而停辦，但最後仍吸引兩萬多人報名參加，副縣長陳正昇強調，為樹立防疫運動的典範，今年感謝民間業者的捐助，提供2萬多片口罩，將發動百名志工現場沿途宣導防疫戴口罩。
陳正昇表示，萬人泳渡日月潭活動從最初的500人，成長迄今超過兩萬人，不但感謝雲品酒店協助提供環保杯物資及賽後淨潭的準備，更在酒店1樓展出歷年泳渡珍貴的紀念物品，包括泳帽與毛巾等，透過展覽更能了解主辦單位「埔里早泳會」的熱情與堅持，讓每年來自各地2萬多位泳者能橫越日月潭，讓萬人泳渡不只是一場運動賽事，更成為一個夢想的平台、成為台灣人必做的三件事之一。
陳正昇並說，日月潭泳渡的歷史上曾經遇過多次颱風阻擾，卻是頭一次遇上全球性的防疫工作，在辦或不辦之間，一度陷入長考；但開放報名後，網路秒殺，兩萬多人立刻額滿，他相信今年絕對是一次歷史性的任務與挑戰，活動當天，一百多位的志工，將投入防疫相關工作，如果忘了戴口罩，防疫志工會主動送上口罩，共同提醒防疫配戴。
雲品酒店總經理張羽說，日月潭泳渡是大事，飯店第一次提供環保杯給所有的泳者使用，並落實回收，希望為環境與生態盡一分心力；泳渡結束次日，也將號召雲品住宿的客人以及員工，還有社區居民撿垃圾，進行日月潭大淨灘，還給日月潭原有的乾淨。
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