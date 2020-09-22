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南投集集粉紅花海美呆了 花季只到11月
粉色浪漫一般都被視為愛情的象徵，南投縣集集鎮和平田園近來卻出現一片粉紅花海祕境，經人介紹才知是原產於北美大草原的「粉黛亂子草」，花期為每年9-11月，來自台中的業者戴先生表示，特別自國外引進栽種，之前曾在台中高美試種，因風太大種不起來，後來透過朋友介紹來到集集落腳，只有1甲3分地，便種出一片美麗的景致，為台灣首見。
集集鎮長陳紀衡說，集集和平田園過去每年農閒時，會在當地社區的稻田上栽種波斯菊，秋冬都會開出花海，成為當地一大特色，今年社區則與園藝業者合作，領先試全台栽種爆紅的「粉黛亂子草」，大片種植後可呈現出粉色雲霧海洋的壯觀景色，景觀可由9月一直持續至11月中旬，觀賞效果極佳。
業者指出，深受民眾喜愛的粉黛亂子草，過去國人必須出國到日、韓、中國上海等地，才能看到這片粉色的花海，如今能夠現身在集集鎮的和平快樂田園區，主要是因集集這裡無風少災害，極適合種植，而且花期就在中秋、國慶連假期間，歡迎遊客到此賞花、騎單車。
業者並說表示，目前整個社區仍在陸續開花中，園區還在整理中，未來會加強觀景台、咖啡小館及景觀裝置藝術等設備，讓民眾遊客可以在夢幻的花田邊拍照，預計正式開放時間為10月10日，會採收費制，google導航定位導航「和平快樂田園」，電話︰0910-528285 戴先生，營業時間上午9點到下午5點。
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