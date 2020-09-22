紙風車劇團來了 叁山處在彰化社頭及芬園有兩場表演

交通部觀光局參山國家風景區管理處去年舉辦「卦山草地音樂會」獲得各界好評，今年更與彰化縣政府合作，邀請「紙風車劇團」9月27日下午4點在社頭清水岩溫泉露營區演出年度大戲「巫頂環遊世界」、12月5日下午1點到5點在「就是愛荔枝樂園」舉辦「紙風車創意親子園遊會」，並將有「深海魚劇場」、「遊戲關卡」、「創意市集」等系列活動，均免費自由入場。

交通部觀光局參山國家風景區管理處處長柯建興說，「紙風車劇團」在社頭清水岩溫泉露營區內，演出強調生態保育主題的「巫頂環遊世界」，帶領觀眾到中美洲聆聽「牛蛙愛唱歌」，或到馬里亞納海溝經歷「小芬小蓮海底歷險記」，參加「海底世界運動會」，再到魔法世界看巫頂賴床的故事「起床號」，充滿想像力，各地演出時皆吸引爆滿的人潮，非常推薦彰化鄉親前往觀賞。

12月5日將在彰化縣芬園鄉「就是愛荔枝樂園」舉辦紙風車創意親子園遊會，演出的「小芬小蓮歷險記」，告訴孩子遇到壞人如何運用機智的反應，逃離壞人的魔掌；現場超大型氣球裝置散布於整個園遊會，近13公尺高的巨型恐龍和猛瑪象巨型裝置高聳矗立，成為最佳打卡景點。