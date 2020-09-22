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當年抗爭強封井 埔里居民今嘆無自來水可用陳情

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水。記者賴香珊／攝影

南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水，生活不便向中央陳情，行政院中部中心今會同水利署、自來水公司會商，允諾三管齊下評估鑿井、引河川水或伏流水的可行性，3個月後再開會研議。

「地下水不能喝，想喝水得自己找！」房里地區因欠缺自來水源，且未設置管線，長年自鑿地水下井支應生活用水，但居民紛表示，地水下就只能用來洗菜、清掃、沖廁所，不能拿來飲用，想喝水必須去虎頭山裝山泉水或去市區買水，相當不便。

近年又因氣候變遷，枯水期拉長，且地下水的淺井水質逐漸惡化，地方接用自來水意願上升，向陳情中央盼協商接水，行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧今邀水利署副總工程司林元鵬、台灣自來水公司埔里營運所主任魏金龍等前往會商。

但魏提到，埔里近年入冬就面臨缺水，台水為此編列經費要開鑿深水井因應，但欲開鑿就因地方抗爭致停工，而房里地區早年也設有深水井，卻因居民憂心憂影響地下水取用，還沒啟用就遭強烈抗議並封井，若地方無共識恐又是一樣狀況。

林元鵬則告知居民，鑿井後可透過水井監測，每日公布抽水量、水位等數據，消除影響農業灌溉、地層下陷等疑慮，因此居民毋須憂心；台水也表示，相關經費均已到位，只要地方同意施作，且能取得深井用地，保證1年內可完成鑿井工程。

蔡培慧則表示，若要解決房里地區接水問題，最重要的就是水源取得，唯覓地鑿井不易，也常遭抗爭，後續會透過公所、里長與居民溝通尋求共識，同時也請水利署評估引用河川水或伏流水的可行性，預計3個月再針對評估結果開會研議。

南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮房里地區居民向中央陳情盼接自來水，行政院中部中心今會同水利署、台水前往會商。記者賴香珊／攝影
南投縣埔里鎮房里地區居民向中央陳情盼接自來水，行政院中部中心今會同水利署、台水前往會商。記者賴香珊／攝影

地下水 埔里 水利署

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