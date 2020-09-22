聽新聞
test
0:00 / 0:00

和美汙水下水道工程啟動 縮短工期減緩交通黑暗期

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣場王惠美今天到和美鎮仁愛路與愛華路口工作井視察。記者林敬家／攝影
彰化縣場王惠美今天到和美鎮仁愛路與愛華路口工作井視察。記者林敬家／攝影

彰化和美鎮是全國第三大鎮，第一期汙水建設工程啟動投入9.46億元，在地交通恐進入黑暗期，里長反應施工完後封孔地面未鋪平會相當危險，廠商承諾縮短工期降低交通衝擊，預估到112年6月完工。

彰化縣繼二林鎮及彰化市水資源回收中心陸續啟用，鹿港福興水資源回收中心已於7月竣工，和美鎮污水系統建設也已在6月起動工，彰化縣長王惠美今天到和美鎮仁愛路與愛華路口工作井視察。

王惠美表示，和美水資源回收中心及管線總經費全部約29.81億元，包含2007年已完成該中心用地徵收費用約1.5億元、興建水資源回收中心經費約3.8億元，還有其餘經費將用在主、次幹管及分支管線埋設接管等，整個管網工程工期約750工作天，預估到112年6月竣工。

第一期汙水建設工程和美地區將施作153個工作井，交通將受到影響，民代都提出要盡快完成，王惠美說，城市改變都有陣痛期，但因為有彰化市汙水建設工程施作的經驗，原本施作單一工作井的時間需要為期一個月，和美地區工程委請營建署施作的時間將加快縮短到二個星期內完成。

縣府水資處長陳詔慶指出，和美鎮汙水下水道系統第一期主次幹管及分支管網工程，主要工作內容為圓形鋼環工作井開挖立坑153處，地下汙水管線以短管推進，可減少對環境及交通衝擊。

和美第一期工程在汙水主、次幹管及分支管線長度約11.8公里，用戶接管家戶數從原本0到目標數2400戶，每日約可處理3000噸汙水量，第一期完工後和美鎮用戶接管普及率目標數為20.7%，接續還有第二、三期工程。

和美第一期汙水建設工程啟動，當地交通將受到影響。記者林敬家／攝影
和美第一期汙水建設工程啟動，當地交通將受到影響。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天視察第一期汙水建設工程狀況。記者林敬家／攝影
彰化縣長王惠美等人今天視察第一期汙水建設工程狀況。記者林敬家／攝影

資源回收 水資源

延伸閱讀

工廠、養雞場、便當店飄臭太崩潰！屏東如何靠這群「聞臭專家」抓出亂源？

王惠美怒飆田中兒童公園延宕 城觀處：保證10月完工　　

強震演練逼真 王惠美問避難疏散哪三不？小學生速搶答

籌建伯立歐家園 52位藝術家捐助作品義賣

相關新聞

台中6停車場 超收費用55萬元

你到台中市停車當了冤大頭嗎？中市府在大里、大甲6處委外經營的停車場傳出超收費用情形，兩地廠商解釋可能因「軟體有bug」，...

台中公車免費優惠 明年限市民

台中市「幸福公車」免費優惠政策，明年元旦大改款，本地市民及在台中就讀的學生、市民外籍配偶等近300萬人仍享雙十免費優惠；...

木棧道腐朽 風櫃嶺吊橋封閉

南投縣中寮鄉風櫃嶺吊橋和鹿谷鄉大崙山步道，最近出現木棧道、階梯腐朽問題，因並非個案，引發遊客抱怨、批評。南投縣府觀光處表...

興大果乾打樣 年底前免費

國立中興大學經行政院農業委員會農村再生基金計畫支持打造的「農業加值打樣中心」昨天開幕，結合校內的食品工廠資源，提供農產品...

中彰公車入校園 再闢1新路線

台中、彰化力推「公車入校園」，台中昨再新闢路線至中台科大，至今共有17線公車、進入9所大學及高中職；彰化目前僅2條路線。...

人行道未完工 彰縣學生與車爭道

縣市政府斥資在國中、小學校區旁闢設「人本步道」，原希望讓學生上下學走得安全，但彰化縣今年2月動工，包括彰化女中、南郭國小...

降低萬人泳渡的一次性垃圾 飯店業者齊捐口罩及環保杯

邁入第38屆的日月潭萬人泳渡，已經成為國人畢生最想完成的「台灣新三鐵」之一；今年差點因疫情而停辦，但最後仍吸引兩萬多人報...

南投集集粉紅花海美呆了 花季只到11月

粉色浪漫一般都被視為愛情的象徵，南投縣集集鎮和平田園近來卻出現一片粉紅花海祕境，經人介紹才知是原產於北美大草原的「粉黛亂...

紙風車劇團來了 叁山處在彰化社頭及芬園有兩場表演

交通部觀光局參山國家風景區管理處去年舉辦「卦山草地音樂會」獲得各界好評，今年更與彰化縣政府合作，邀請「紙風車劇團」9月2...

當年抗爭強封井 埔里居民今嘆無自來水可用陳情

南投縣埔里鎮房里地區長期無自來水，民生用水仰賴地下水，飲用水只能購水或裝山泉水，生活不便向中央陳情，行政院中部中心今會同...

和美汙水下水道工程啟動 縮短工期減緩交通黑暗期

彰化和美鎮是全國第三大鎮，第一期汙水建設工程啟動投入9.46億元，在地交通恐進入黑暗期，里長反應施工完後封孔地面未鋪平會...

文／全國技能競賽 勞動部中彰投分署培訓選手奪15金

勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓選手參加第50屆全國技能競賽，獲得15金、9銀、11銅、24優勝及4佳作佳績，奪金人數更...

熱門新聞

台中公車優惠明年元旦起限定市民 12月起申請綁卡

創新標誌「你超速 爽國庫」 遭養工處誤以為違規拆光

台南自行車意外2年多逾4千死傷 車友曝車道「亂象」

彰縣2「送肉粽」直送海邊 民俗工作者：這樣做就對了

尷尬！才自誇空品歷年最佳 台中豐原PM2.5今飆全台最高

萬里蟹成新北宴食材 紹興酒、可口可樂都入菜

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。