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和美汙水下水道工程啟動 縮短工期減緩交通黑暗期
彰化和美鎮是全國第三大鎮，第一期汙水建設工程啟動投入9.46億元，在地交通恐進入黑暗期，里長反應施工完後封孔地面未鋪平會相當危險，廠商承諾縮短工期降低交通衝擊，預估到112年6月完工。
彰化縣繼二林鎮及彰化市水資源回收中心陸續啟用，鹿港福興水資源回收中心已於7月竣工，和美鎮污水系統建設也已在6月起動工，彰化縣長王惠美今天到和美鎮仁愛路與愛華路口工作井視察。
王惠美表示，和美水資源回收中心及管線總經費全部約29.81億元，包含2007年已完成該中心用地徵收費用約1.5億元、興建水資源回收中心經費約3.8億元，還有其餘經費將用在主、次幹管及分支管線埋設接管等，整個管網工程工期約750工作天，預估到112年6月竣工。
第一期汙水建設工程和美地區將施作153個工作井，交通將受到影響，民代都提出要盡快完成，王惠美說，城市改變都有陣痛期，但因為有彰化市汙水建設工程施作的經驗，原本施作單一工作井的時間需要為期一個月，和美地區工程委請營建署施作的時間將加快縮短到二個星期內完成。
縣府水資處長陳詔慶指出，和美鎮汙水下水道系統第一期主次幹管及分支管網工程，主要工作內容為圓形鋼環工作井開挖立坑153處，地下汙水管線以短管推進，可減少對環境及交通衝擊。
和美第一期工程在汙水主、次幹管及分支管線長度約11.8公里，用戶接管家戶數從原本0到目標數2400戶，每日約可處理3000噸汙水量，第一期完工後和美鎮用戶接管普及率目標數為20.7%，接續還有第二、三期工程。
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