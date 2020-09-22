文／全國技能競賽 勞動部中彰投分署培訓選手奪15金

勞動部勞動力發展署中彰投分署培訓選手參加第50屆全國技能競賽，獲得15金、9銀、11銅、24優勝及4佳作佳績，奪金人數更刷新該分署近3年紀錄，分署長林淑媛今高興的說，因積極與學校合辦產學訓合作訓練、選手培訓，終於創造了好成果。

該分署本次奪金的項目是綜合機械、集體創作、CAD機械設計製圖、CNC車床、CNC銑床、砌磚、珠寶金銀細工、造園景觀、模具、外觀模型創作、鑄造、應用電子；另也在綜合機械、CNC車床、外觀模型創作等3職類包辦前3名獎項，展現該分署在機械產業人才培訓的專業水準與實力。

台中高工機械科的廖翰楨在綜合機械職類奪下金牌，他表示，從小就喜歡把家裡壞掉的所有家電用品逐一拆開重組並探究原理，這一次為了參賽，他從年初開始接受培訓，每天自我練習10個多小時。他說，由於國際技能組織（WSI）將自明年的中國上海國際技能競賽起，合併綜合機械及工業機械修護職類為「工業機械」職類，我國也將進行職類整併，本次競賽有可能為該職類的最後一屆賽事，能奪下金牌，別具意義。

就讀建國科技大學的林博鴻參加中區分區賽時僅獲得鑄造職類第5名，21日卻一舉拿下全國賽金牌。他表示分區賽時因全心投入術科的練習，忽略學科的重要性，所以整體成績被學科拉低了。因此準備全國賽時，他特別加強學科部分，終於得到金牌。