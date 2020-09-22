弘光科大連3天辦捐血活動 送月餅抽人氣雞排

弘光科技大學教職員生每年捐血超過千袋，連續25年不缺席，護理系學會昨天起連3天在校園舉辦捐血，配合台灣血液基金會「捐血有你，愛不止息」攝影比賽，為了鼓勵大家參加，還推出每天前100名捐血者送月餅「弘彩酥」及超人氣雞排美食抽獎活動，讓捐血車前大排長龍。

弘光科大學務長閔宇經表示，學校每學期開學及學期末舉辦兩次捐血活動，平均每隔3個月辦一次，一年共4次。這次中秋節前舉辦，加碼推出「捐熱血．看弘愛築夢影片」活動，每天前100名捐血者掃描QRcode觀看影片，就送紅師父以台南玉井芒果秘製的月餅「弘彩酥」一個，讓更多學生知道學校設有「弘愛築夢助學金」，幫助經濟或文化不利學生。

閔宇經指出，護理系學會每學期與台中捐血中心合辦捐血，捐血數遠超過教育部訂的捐血量700袋以上可獲教育部頒團體獎狀的標準，107學年度達1129袋，今年3月、6月舉辦時，受到疫情影響捐血量略減，108學年度總計仍有1056袋，代表校內教職員熱心助人，發揮學校「以為人本、關懷生命」的教育理念。

負責這次捐血活動的護理系學生王郁晴說，暑假期間與捐血中心和各大學校代表一起開會，交換意見後發現，學生最喜歡的捐血贈品是「吃的美食」，因此，這次活動推出捐血吃弘光超人氣雞排的抽獎活動，只要捐血後馬上抽獎，每天推出15個雞排，及10個30元的雞排折價券，希望學生捐血後有機會免費吃雞排。

捐血活動從上午11點起至下午5點，第一天捐血活動，捐血車前就有很多學生排隊捐血，大一剛剛入學的新生，在學長姊的帶領下，紛紛挽袖助人。剛好血液基金會舉辦「捐血有你，愛不止息」攝影比賽，不少人知道這個訊息，也拿起手機、相機，捕捉捐血熱情助人的瞬間，拍下弘光人發揮愛心的笑容。