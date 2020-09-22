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中市學前特教班不足 議員呼籲增班

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
台中市議員吳敏濟說，中市學前特教班遠遠不足，他今天和相關單位討論。圖／台中市議員吳敏濟提供
台中市議員吳敏濟說，中市學前特教班遠遠不足，他今天和相關單位討論。圖／台中市議員吳敏濟提供

台中市大甲區華龍國小學前特教班這學期開班，中市議員吳敏濟今天邀中市教育局特教科視察，他說中市學前特教班級數遠遠不及實際需求，希望增加班級數，讓發展遲緩及各項障礙別的孩子，有機會把握住黃金時期，盡早接受早期療育

華龍國小幼兒園主任郭陸錦表示，目前5位學生都是中班年紀，有聽障、發展遲緩、自閉等傾向，普遍缺乏語言能力，開學初期，幾乎都是用哭來表達一切，一個多月後，在特教老師的努力下，從角落操作到與普通班融合，孩子的情緒已經安定許多，對學習感到興趣，慢慢融入遊戲學習之中，未來如果學習情況良好，可以評估提前轉到普通班。

校長詹勝淵說，為了滿足成立學前特教班的需要，除了教育局補助60萬元開辦費，在吳敏濟議員協助爭取下，另有95萬8000元進行名為「園中園」改造計畫，包括周邊環境改善及設施充實工程，並有60萬元既有遊戲區改造為共融遊戲區，特教班學生可以跟普通班學生一起使用，所有改造工程將在11月中旬完成。

吳敏濟表示，孩子是每一個家庭的寶貝，也是國家未來的主人翁，如果家長發現自己的孩子比一般兒童發展的慢一點，不要太早感到失望，根據統計，早期發現即早接受治療和特殊教育，升上國小後，約有五成的學生可以取消特教生的身分，他很感謝校長勇於承擔責任，成立學前特教班，功德無量。

吳敏濟說，甲安埔有超過100位學前特殊生，但是華龍國小這個學前特教班成立前，只有大安國小一班，全台中市學前特教學生有2000多人，目前只有17校23班集中式特教班，每班人數上限8人，班級數是遠遠不足，希望政府能夠廣設學前特教班，以免錯過了黃金時期。

教育局特教科代理科長李美齡表示，學前特教班設在幼兒園，設施及資源可以共享，教育局鼓勵有附幼的國小都能成立學前特教班，短期以各區都有學前特教班為目標，也希望中央政府能增加經費補助。

教育局 幼兒園 台中市

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