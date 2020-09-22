台灣之心無人機運算思維賽今登場 15校飆速競技

南投縣台灣之心無人機運算思維室內賽今在埔里國中體育館舉辦，吸引縣內15所中小學參賽，針對運算思維程控、群飛表演等2項目進行無人機競技，盼藉此培養學生程式邏輯設計能力，透過科技共學切磋，將科技教育理念注入偏鄉學校。

縣府教育處指出，針對中央頒布108新課綱，縣內各校融入科技教育、生活科技教育，並重視智慧教育，盼能向下扎根，進而帶動智慧產業鏈發展，因此埔里國中、延和國中、南崗國中等設置自造教育及科技中心，推動縣內科技教育發展。

其中，無人機的人工智慧應用夯，而其運算思維主軸，有助於培養學生程式邏輯設計能力，因此今年在埔里國中舉辦「台灣之心無人機運算思維室內賽」，廣邀縣內中小學針對運算思維程控、群飛表演2項目展現課程所學，並在今天登場。

埔里國中自造教育暨科技中心主任蔡忠義表示，今天的無人機賽運算思維程控賽國中組有5所共11隊、國小組為9所共18隊，群飛表演賽則分為4所共8隊、6所共7隊，總計有15所中小學飆速競技，參賽狀況相當熱烈。

而程控賽須展現運算思維能力，透過程式設計操作無人機去闖關，突破預賽5關及決賽7關；群飛賽則限定每隊控制4機作動演出，從演出判定技術流暢、藝術或編舞效果等。前者考驗邏輯思考，後者則是組織運算，但兩者都須花時間演練。