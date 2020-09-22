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台中和平台8線逆向超車事故頻傳 警方架設錄影機取締

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
台8線常發生違規逆向超車，警方於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。圖／警方提供
台8線常發生違規逆向超車，警方於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。圖／警方提供

大雪山國家森林遊樂區是中部著名避暑勝地，假日常湧入大量遊客上山遊玩，台中市和平警分局針對車潮，在假日增派警力加強勸導、取締違規停車；進入遊樂區人車屆滿時，也於中專1線13公里告示牌及15.4公里電子螢幕看板播放訊息，並通報警察廣播電台發布路況，供民眾提早規劃其他旅遊行程。警方並於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。

和平警分局指出，八仙山國家森林遊樂區在假日常湧入大量遊客，行經台8線道路前往遊樂區時，請開啟大燈，小心慢行，切勿任意超車、超速及違規停車。由於台8線違規逆向超車事故頻傳，警方也有創新作為，避免因攔舉違規車輛造成危險，除請公路主管機關在道路沿線設立「違規跨越雙黃線，拍照、錄影舉發」的告示牌，並以錄影機採證取締違規，降低雙黃線逆向超車的違規行為。

和平警分局也呼籲遊客，請勿在遊樂區宿營、夜宿停車場或野炊，遊客如有炊煮行為，導致汙染地面或空氣，可依森林法第56條之3，開罰1千元以上6萬元以下罰鍰。

台中市和平警分局副分局長黃振昌表示，今年開放山林後，又因疫情影響，民眾多往山區旅遊，但高山不比一般步道平順好走，民眾輕忽攀登山嶽的危險性，使迷途、受傷的山難搜救案件增多。台中市政府消防局統計，去年救援件數41件，造成2人死亡，今年1月至7月已救援40件，共4人死亡。

黃振昌提醒登山民眾，高山氣溫變化大，行前務必要衡量自身狀況，做好行程規劃並備妥登山裝備，確保登山安全，天候不佳時，也請勿勉強入山，以免發生危險。

台8線常發生違規逆向超車，警方於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。圖／警方提供
台8線常發生違規逆向超車，警方於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。圖／警方提供
台8線常發生違規逆向超車，警方於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。圖／警方提供
台8線常發生違規逆向超車，警方於台8線架設錄影機，取締跨越雙黃線逆向超車的違規行為。圖／警方提供

台中市 森林遊樂區 警察

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