彰化人本步道工程延宕 學生被迫走上馬路與車爭道
「彰化市人本城區環境整合計畫」今年2月動工以來，因施工讓市區交通陷入黑暗期，民眾怨聲載道，尤其像彰化女中、南郭國小及彰化高商校門前人行步道，被挖得面目全非，又因工程延宕未能如期在開學前完成，學生被迫走上馬路與車輛爭道，為之險象環生，彰化縣政府工務處道路管理科長黃勇茂說，主要是管線遷移問題，已協商管線單位排除，趕在月底前完成。
「彰化市人本城區環境整合計畫」是由縣府向內政部營建署爭取補助，共斥資3億2000萬元，打造包括以彰化火車站為主的「彰鐵文化路廊」，成功公園的「綠色休閒廊道」，彰中、彰商「樂活通學步道」，總長6公里，預計今年底完工，除改善目前市區人行道路面不平問題，讓高齡者、身障者及一般行人有更安全、便利的通行空間，景觀也變得更美，讓民眾悠閒地在市區漫步。
不過，這項工程動施工以來，計畫路段的人行步道全部幾乎打掉重做，部分路樹必須遷移，加上施工機具進出及交通管制，除影響行人通行、店家做生意外，更造成交通混亂。尤其，彰化女中、南郭國小及彰化高商校門前路段，原預定開學前完成，卻延宕至今還在施作，學生被迫走上馬路與車輛爭道，家長接送學生也非常不便，縣府也屢屢接獲投訴。
縣政府工務處道路管理科長黃勇茂說，這幾所學校前路段施工進度落後，主要是在遷移管線時，發現很多管線都是老舊資料，與實際位置不符，才造成進度延宕，縣府也十分重視，與管線單位、包商密集協調，最近已完成整合，在彰女校門前、南郭國小前後門路段，都預定本月底前施作完成。
至於，彰化高商前的南郭路段，黃勇茂說，包商也加快進度，正辦理水溝蓋工程，明天並進行假修護，空間即可釋放出來，預定10月底前可以完成。
縣議員温芝樺表示，在五月份定期會時，就質詢此項工程施工情況與施工計畫書不符，且在彰中、彰女、彰商、南郭國小工區有安全警示不足以及造成上下學混亂的問題，而工期超出預期主要是管線單位配合的問題，服務處也接到許多民眾陳情，不清楚自己家前面何時要施工，顯現縣府跟相關單位及民眾的溝通稍嫌不足，才會造成工程延宕，但是工程安全還是第一，希望工務處持續加強溝通，才能讓工程盡速完成
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