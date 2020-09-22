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二林文化季小周末開幕 鎮公所今宣布好康消息

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
2020二林文化季即將熱鬧上場，鎮公所、鎮農會等機關團體今天在二林鎮立圖書館騎樓說明內容。記者簡慧珍／攝影　
2020二林文化季即將熱鬧上場，鎮公所、鎮農會等機關團體今天在二林鎮立圖書館騎樓說明內容。記者簡慧珍／攝影　

2020二林文化季「我愛二林」9月25日晚上6點舉辦開幕典禮，今天上午二林鎮公所邀請二林鎮農會等團體代表出席，說明未來一個月的藝文活動內容，將有中部詩詞聯吟大會、彰化縣樹石藝術協會會員聯展、風箏節、園遊會和歌舞表演，9月最後一個周休二日到10月每個周休二日，活動滿檔，場場精彩。

說明會在二林鎮立圖書館騎樓舉行，二林鎮公所、二林鎮農會、二林社區大學、二林鎮文化活動中心、二林教育會、台灣二林蔗農事件文化協會、彰化縣香草藝文推展協會、二林仁和宮、二林鎮生活美學協會、彰化縣古風文化發展協會、彰化縣就是愛運動發展協會、彰化樹石藝術協會、橘子舞團、萍蓬草兒童劇團等數十個單位代表出席，騎樓座無虛席。

鎮長蔡詩傑表示，二林鎮2007年起為紀念二林蔗農事件，並推展二林鎮藝文愛好風氣，鎮公所邀集在地團體舉辦「儒林文化季」，每年10月舉辦一個月的藝文活動，讓本地和外來民眾都能感受二林展現的藝文能量，2016年改名「二林文化季」，讓外來民眾知道舉辦活動發源和舉辦地點在二林。

今年第十四屆「二林文化季」呼應2020，主題訂為「我愛二林」，為了不影響民眾的中秋連假，提前在9月25日晚上6點到9點30分舉辦二林文化季開幕之夜，二林社大香草國樂學社國樂演奏、二林圖書館親善小天使及二林鎮立幼兒園的舞蹈表演、二林國小的祥獅獻瑞表演、舒拉蜜舞蹈工作室精彩的街舞、爵士舞表演、氣球達人歡樂表演秀、嗩吶王子的嗩吶中國笛表演及立瑪音樂的民歌點唱秀，彰化縣養雞協會、彰化縣土肉種雞聯誼會免費供應雞翅、蛋塔、茶葉蛋、雞湯，還有在地廠商小美冰淇淋免費送，都是數量有限。

9月26日上午8點30分到12點在二林文化教育園區，彰化縣樹石藝術協會會員聯展之外，有文創市集、魔術秀、社區舞蹈 ，現場有獎問答及臉書社群「二林人大小事」直播送好禮，當天下午5點到9點30分，二林鎮內所有學校和社區舞蹈班接力在鎮立圖書館廣場表演，榮成紙廠贊助美食，華山創世基金會二站等單位舉辦闖關送好禮，參加晚間活動的前250名民眾可贈禮品兌換券。第十四屆二林文化季系列活動可到二林鎮公所官網瀏覽。

圖書館 周休二日

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