戶外木製設施易腐朽、脫落 南投吊橋封閉禁止通行

南投縣中寮鄉風櫃嶺吊橋龍、鹿谷鄉大崙山步道，最近都出現木棧道、階梯腐朽，需要緊急維護。南投縣不少公共設施木製欄杆、原木桌椅、涼亭也都出現發霉腐爛和白蟻蛀蝕搖搖欲墜，沒人敢坐。景點設施考量美觀，使用原木當建材，但木材容易腐朽，加上持續降雨，更加速木製設施損壞，成了公共設施不定時炸彈。

台中市陳姓遊客說，中寮鄉風櫃嶺吊橋橫跨永平路，可以看到車輛從底下穿越，又有客家農產品展示中心，最近到風櫃嶺一遊，沒想到吊橋封閉禁止通行，階梯腐朽脫落相當危險。不僅如此，園區的木製設施明顯受潮發霉，相當髒亂破敗，木頭還突然斷裂差點摔倒，主管機關應加強維護，以免民眾受傷。

南投縣觀光處表示，縣內公共設施因地點和管理分屬鄉鎮市公所與縣府各局處負責維護，過去原木設施受到歡迎，但台灣氣候潮濕，木材保養不易，就算定期保養，大概5年就得更換。

縣政府已陸續調整使用材質，之前用塑木取代，但不夠環保日久也會搖動，縣府這兩年陸續更換以混凝土仿木紋做為設計，目前施工方式相當細緻，雖然是水泥產品但外觀紋路和木紋相當貼近，遊客反映不錯，且不易腐壞又容易維護；縣府鼓勵其他單位多使用環保建材，節省維護費用，遊客也更安全。