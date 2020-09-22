中市免費公車優惠對象將調整 排除外縣市民納學生

台中市政府實施的公車優惠政策，明年1月起優惠對象將調整，台中市長盧秀燕今天表示，未來優惠對象限設籍中市的市民及新住民配偶，還有在中市就讀的非市籍學生。

台中市政府目前實施的雙十公車政策，明年將有變革，交通局長葉昭甫上午在市政會議中專案報告「台中市新公車優惠政策」時表示，原本一體適用的優惠政策，明年一月一日起優惠對象將重新調整，外縣市民眾及外國人未來都將排除。

盧秀燕指出，她上任市長前實施的10公里免費是全世界適用，由市府補貼公車業者，多名台中市議員認為市府補貼外國人及外縣市人搭公車，為何不將預算放在市民身上，所以明年取消非市籍民眾優惠，只限定市民。

盧秀燕表示，節省下來的補貼經費，挪為只要市民超過10公里最多只收10元，就算從市區搭公車到梨山，也只要花10元，所以明年的新政策叫「乘車優惠，市民優先」。但有外地到中市學校就讀的青年學子，也視同市民；另外新市民配偶在等待身分證期間也給予優惠。

至於如何區分搭乘者身分，盧秀燕說，將以電子票證來認定，市民只要持電子票證（悠遊卡、一卡通、愛金卡等）到區公所綁定即可，但6到12歲的小朋友，市府會送小朋友一張半價卡，12歲以後半價卡就會自動轉換升級為成人卡。由於公車族主要是學生，避免蜂擁到區公所認定，市府會到學校統一認定。

葉昭甫指出，符合資格的民眾持有電子票證進行綁卡認證後，可優先享乘車優惠，另持有台中市敬老愛心卡者，免經綁定即享有雙十乘車優惠。對於非市民，則依實際搭乘里程計費，而為鼓勵非市民使用電子票證及鼓勵轉乘，刷卡即享有優惠。