中市公車優惠明年元旦限定市民 外縣市民：感覺被排擠

台中市政府交通局宣布，明年（2021年）元旦起，中市公車優惠限定市民、外地在台中學生、外籍配偶等，外縣市民眾及外國觀光客等開始要付費了，交通局初估約9萬人次。彰化縣民在中市府服務的公務員表示，有被排擠的感覺；逢甲夜市攤商表示，彰投苗的民眾消費可能減少；也有百貨公司櫃姐說，「感覺自己變外地人！」

台中市交通局解釋，符合公車優惠的民眾包括台中市6歲以上市民（6歲以下完全免費）、外縣市來台中就讀的學生、台中的外籍配偶，約10幾萬人。

不過每天享受公車優惠的外縣市上班族等民眾受訪時表示「在台中上班近10年來，突然有外地人的感覺」一名市府公務員說，他每天搭火車轉公車到市府，以往便利的通勤，一下子有失落感，還有人說都是中華民國國民「被台中市政府欺負！」「台中不像友善都市了！」也有夜市攤商說，公車免費政策有助觀光，他擔心接下來台中消費的人會減少。但也有外縣市民眾表示諒解「畢竟學生時代都搭免費的」。

不過也有民眾指出，市府要求市民綁卡認定可享優惠，可能產生漏洞，例如把卡接給外縣巾的民眾等。交通局長葉昭甫說，市民綁卡後就有專屬的優惠乘車卡，如果借人，市民限定的福利就沒了，他表示相值市民自律，另也會加強稽核。

網路上多數意見都表示「終於要改了」「不能再拿台中的經費作慈善事業了」「綁卡手續要好好宣傳！」