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汽車烤漆技師作畫 玉米、烤漆包裝紙都用上了

聯合報 / 記者余采瀅／台中即時報導
從事汽車烤漆業的顏聰熙，以汽車工業包裝紙創作的作品「松鶴延年」。圖／葫蘆墩文化中心提供
從事汽車烤漆業的顏聰熙，以汽車工業包裝紙創作的作品「松鶴延年」。圖／葫蘆墩文化中心提供

從事汽車烤漆業的顏聰熙熱愛作畫，見職場上所需的素材，他靈機一動，大膽以玉米、烤漆專用包裝紙等多元媒材，揮灑出各式風格作品，作品令人驚艷，即日起至10月4日於台中豐原葫蘆墩文化中心辦理首展。

顏聰熙從事汽車烤漆業，13年前重啟年少時的繪畫興趣，拜何木火為師學習水墨，他善用不同媒材表現水流山景，最具代表性的作品，是以汽車工業包裝紙作畫的水墨創作「松鶴延年」，不同於宣紙、綿紙的吸墨質地，需耐心堆疊、重墨上色，具體展現蒼松枝幹延伸茂盛，鶴群歸巢的磅礡氣勢。

另外，他也嘗試運用玉米乾果創作「山水湧泉」，以玉米乾果、滾墨做襯底，形成自然水流，運用畫筆雕鑿出深山石壁，墨彩細繪清流湧泉、霧濛水氣，形塑叢林層層，萬物重生的景象。

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