922公車駛進中台科大 師生方便坐捷運搭高鐵、台鐵

台中市922公車原本僅由北屯行政中心行駛至大坑九號步道，但自9月起延伸駛進中台科技大學，校方上午特別舉辦通車典禮並頒發感謝狀給市長盧秀燕，感謝她此一德政，除了方便師生進校園，省了不少路途，年底捷運綠線通車後，更可以讓師生可以從校園直接搭捷運轉乘高鐵、台鐵。

中台科大副校長陳錦杏說，學校原有4條公車路線可以抵達，並有1號和68號公車可以駛進校園，922公車延伸駛進校園除了可以連結捷運、台鐵，多了一條對外路線，且因為還是電動巴士，不會增加汙染，還可以因師生們減少自己開車和騎機車，有助於減少汙染。

幾位學生在典禮後搶著和盧秀燕合影，他們說922公車駛進校園，讓他們可以少爬進校園那一段坡道，省了不少時間和體力，而且還因為家門前就有站牌，未來可以不再騎機車上學，真的非常高興。

一位老師也說，將來要赴他地開會，可以從學校搭922公車轉乘高鐵、台鐵，不必自己開車，還省了停車費。