聽新聞
test
0:00 / 0:00
922公車駛進中台科大 師生方便坐捷運搭高鐵、台鐵
台中市922公車原本僅由北屯行政中心行駛至大坑九號步道，但自9月起延伸駛進中台科技大學，校方上午特別舉辦通車典禮並頒發感謝狀給市長盧秀燕，感謝她此一德政，除了方便師生進校園，省了不少路途，年底捷運綠線通車後，更可以讓師生可以從校園直接搭捷運轉乘高鐵、台鐵。
中台科大副校長陳錦杏說，學校原有4條公車路線可以抵達，並有1號和68號公車可以駛進校園，922公車延伸駛進校園除了可以連結捷運、台鐵，多了一條對外路線，且因為還是電動巴士，不會增加汙染，還可以因師生們減少自己開車和騎機車，有助於減少汙染。
幾位學生在典禮後搶著和盧秀燕合影，他們說922公車駛進校園，讓他們可以少爬進校園那一段坡道，省了不少時間和體力，而且還因為家門前就有站牌，未來可以不再騎機車上學，真的非常高興。
一位老師也說，將來要赴他地開會，可以從學校搭922公車轉乘高鐵、台鐵，不必自己開車，還省了停車費。
盧秀燕說，922公車延伸進中台科大校園就是因應台中捷運綠線年底通車，未來可以從中台科大到捷運松竹站以及台鐵站，這段路程也還經過台電東山所、逢甲橋、大坑圓環等地，方便沿途民眾搭乘，這也是台中市政府推動環保永續經營和節能減碳的有效政策。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言