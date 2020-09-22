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彰化郵局與秀和基金會員工自掏腰包 捐月餅給弱勢戶

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化郵局連續第五年員工發揮愛心捐贈弱勢家庭中秋月餅。記者林敬家／攝影
彰化郵局連續第五年員工發揮愛心捐贈弱勢家庭中秋月餅。記者林敬家／攝影

中秋節將至，彰化縣秀和慈善基金會與彰化郵局捐贈中秋月餅給縣內5鄉鎮的弱勢家庭、中低收入戶以及獨居長者，經費來源都是員工自掏腰包以及公司補足款項，發揮民間愛心。

今天86盒中秋月餅送到鹿港鎮公所發送，其他包括花壇鄉、福興鄉、埔鹽鄉以及北斗鎮等也在近日陸續收到秀和慈善基金會以及彰化郵局準備的月餅。

鹿港鎮港許志宏說，中秋節一般是郵局處理郵件最忙碌的時候，各種禮盒送往各處，彰化郵局沒有忘記還有許多弱勢家庭需要各間關懷，今年已是第五年和公所發揮愛心。

彰化郵局提供物流服務，將禮盒送到各鄉鎮讓民眾來領取，彰化郵局副局長陳樂明說，今年準備614盒中秋月餅送給在地弱勢居民，拋磚引玉讓更多人加入，讓他們在節慶時也感受到社會溫暖。

鹿港鎮長許志宏與彰化郵局副局長陳樂明今天在鹿港鎮公所發送月餅。記者林敬家／攝影
鹿港鎮長許志宏與彰化郵局副局長陳樂明今天在鹿港鎮公所發送月餅。記者林敬家／攝影

中秋節 郵局 月餅

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