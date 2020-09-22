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中市勞工局推專屬就業服務 助戒毒更生人勇敢創業

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
進入監所辦理就業成長團體，協助即將出監所之藥癮更生人轉銜就業服務。圖／台中市勞工局提供
進入監所辦理就業成長團體，協助即將出監所之藥癮更生人轉銜就業服務。圖／台中市勞工局提供

台中市勞工局協助戒毒更生人勇敢創業，推出專屬就業服務計畫，運用中央或市府多元補助，包括補助廠商進用特定對象，每人僱用獎助措施每月9000元至1萬3000元。

另外，台中市弱勢勞工就業協助計畫，則補助弱勢勞工生活費、租屋費，每人一次6000元等，目前已提供超過千名更生人穩定就業，開創人生新契機。

50多歲的阿明哥年輕時從事業務員、服務業店長等工作，甚至同時管理2家分店，每月領超過10萬元薪水，後來受朋友誘惑接觸毒品，不但失去高薪工作，甚至販毒入監，他服刑期滿後，經由就服員協助，決定自行創業，目前已穩定經營5個多月，收入也逐漸增加，生活回歸穩定。

勞工局長吳威志表示，戒毒更生人容易被外界貼上標籤，甚至要定期到醫院回診戒治，並受到地檢署列管，影響求職或就業穩定性。對此，台中市就業服務處建立綿密的轉介服務網，與台中市毒防中心、地檢署、更生保護會、醫療機構、各地監所及社福團體跨領域合作，協助更生人重返職場。

台中市就業服務處也主動出擊，由專責就服員定期至台中地檢署駐點，提供就業諮詢、職缺推介、陪同面試、履歷健診、申請獎補助等多元服務措施，讓剛出監所的毒品更生人求職更順利，歡迎有求職需要者多加利用市府資源，詳情請電洽（04）22289111分機36204或至台中市就業服務處網站：https://www.eso.taichung.gov.tw/。

台中市 更生人 求職

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