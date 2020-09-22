彰縣2「送肉粽」直送海邊 民俗工作者：這樣做就對了

農曆7月剛結束沒幾天，彰化縣的地方社群接連PO出「送肉粽」公告，跟以往不同的是，公告內容都強調送到海邊；民俗工作者指出，在「送肉粽」儀式中，海邊被視為陰陽幽冥交界之處，煞氣送去冥界，不再回人間干擾，而不是「半途中廢」，只送到區域大排，任由煞氣自行遊走。

煞氣送到芳苑海邊，海邊住戶彰化「海牛學校」校長魏清水說，海邊鄉民比較保守，能體諒這種事情的無奈，只要「送肉粽」隊伍遠離住戶、安靜走過，居民沒意見。

二林鎮的一戶人家「送肉粽」儀式昨天（9月21日，農曆八月初五）晚上舉行，公告路線為二林鎮萬原路、太平路轉二林鎮斗苑路，直送「芳苑鄉無人海邊」，晚間11點結束；和美鎮PO網的公告是竹營里一戶人家9月25日（農曆八月初九）晚間6點11點舉行「送肉粽」，預計11點作完法事，沿著和頭路、彰美路六段、西川路到出海口，「完成送煞科儀」。

溪湖鎮在農曆七月期間，田中里有一戶人家要「送肉粽」，距離海邊路途遙遠，送到二林大排，因被民俗人士認為農曆七月期間普度好兄弟，舉辦送煞科儀，恐怕招引不好的事物，那戶人家緊急取消。

溪湖鎮田中里長楊永燦表示，那戶人家的男主人家庭幸福，子女個個事業有成，婚姻美滿，男主人罹患多種慢性疾病，不想拖累子女，做出讓家人難過的事，原本打算「送肉粽」，取消後沒再聽說要舉辦。

鹿港民俗工作者鄭武郎說，「送肉粽」風俗起源於鹿港鎮，並非有些人指稱台灣西部沿海鄉鎮都有「送肉粽」風俗，在鹿港鎮民移居鄰近鄉鎮，及某些特定因素推波助瀾之下，逐漸擴大。

鄭武郎指出，「送肉粽」科儀一定要在奇數日結束，傳統上，雙數日的深夜11點開始，奇數日的奇數時間結束，夜晚無人時舉行；現代人不願拖太晚影響作息，改為奇數日、奇數時間結束，不拖過11點變成偶數日結束。

「送肉粽」是把造成人間發生憾事的煞氣送回幽冥界，鄭武郎表示，代表煞氣的粗繩送到海邊，一定要燒成灰燼被海水沖走，不能因為驅煞路途遙遠，送到區域大排或靠近出海口就「完成科儀」，這樣煞氣不會「自動自發去無人大海」，保守的留在原處，至於會不會就散了流竄到鄰近村里，「沒人敢保證和預知」。

曾經參與送煞儀式，相機鏡頭「自動裂開」的鄭武郎表示，「送肉粽」隊伍經過各村里路口，當地村里的主廟主神一定要派員出來「把路」，義務保護村里民，若小路口沒神兵神將「把路」，「送肉粽」主辦單位應事前貼符令擋煞。

家戶門前有「送肉粽」隊伍經過，門口貼符令、倒放掃帚、室內開燈、保持安靜，等隊伍遠離，再開始正常活動。萬一路上遇到「送肉粽」，不可觀看，站在路邊保持安靜，心存善念，如果開車就不要熄火，打開頭燈，不可觀看，一樣保持安靜和心存善念。

「信者恆信，不信者恆不信。」鄭武郎說，每個地方各有風俗習慣，沒「送肉粽」還不是照樣過日子，單一事件發生過後，地方平安無事，可見不必人云亦云，心存善念最重要。