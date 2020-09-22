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南投中秋夜辦野餐音樂會 限量168席今中午開搶
中秋節將屆，南投縣政府將於10月1日在縣立體育場舉辦「中秋無菸（煙）音樂會」，邀請長榮交響樂團、歌手殷正洋和方宥心演出，現場除開放自由席地而坐，也設有400元精緻席及200元野餐席共168個，今天中午起可網路報名。
縣府指出，南投茶業博覽會連辦10年，今年創新結合縣內「兩大黑金」可可、咖啡辦理「南投巧克力咖啡節」，除設置主題館，更在中秋節當天以野餐座席概念，與長榮交響樂團合作舉辦「中秋無菸（煙）音樂會」，為巧克力咖啡節暖身。
南投縣長林明溱說，今年音樂會由衛生局和觀光處跨單位合作，10月1日下午4時開放免費入場，設衛教宣導、咖啡和巧克力商品等攤位，晚上7時由長榮交響樂團、歌手殷正洋、方宥心等演出，曲目涵蓋台灣歌謠、流行歌曲和古典音樂。
現場開放自由入場，並提供咖啡免費試飲，另安排特定座席168個供預約認購，觀光處長陳志賢表示，預約座席有100個200元野餐席，附贈巧克力、咖啡、白雪酥、狀元糕、蔥軋餅，68個400元桌椅精緻席，點心也多了蛋黃酥和鳳梨酥。
唯因特定座席僅168個，席次有限，因此從今天中午12時起開放網路預約認購，歡迎民眾上網登記報名，網址為https://chocooffee2020.kktix.cc/events/nantou；若未能事先報名，當天也能自備餐點和野餐墊，一起聽音樂會享受中秋月圓氛圍。
衛生局長黃昭郎則說，烤肉過中秋已不流行，無煙無菸聽音樂才是王道，活動當天現場備有大型轉播螢幕，現場個角落都能清楚觀看聆聽；但也提醒民眾，防疫期間入場須戴口罩，現場開放野餐，但呼籲民眾飲食後就戴上口罩，落實防疫。
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