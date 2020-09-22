聽新聞
test
0:00 / 0:00
環保局背書台中空品5年來最好 PM2.5與汙染天數新低
根據環保署空品測站資料顯示，台中今年1至6月PM2.5平均濃度18微克/立方公尺，創歷年同期新低，空品不良(AQI>100)天數19天也歷年同期最少，今年8月空品10.4微克，歷年最佳。
環保局代理局長陳宏益表示，台中5座環保署空氣品質監測站，從2015年來，PM2.5濃度逐年下降，今年上半年各站平均值為18.0微克/立方公尺，比去年同期18.7微克下降0.7微克，創歷年同期新低；上半年空品不良（AQI>100）19天，較去年同期21天少2天，是歷年同期最少天數。
環保局說明，邁入秋季，台灣易受外圍環流等時序性影響，導致大氣擴散條件變差，市府將秉持「先公後私、先大後小」持續管制空汙。
要了解空品即時狀況，可至中市空氣品質監測網（http://taqm.epb.taichung.gov.tw/）或中市空氣品質資訊服務網（https://aq.epb.taichung.gov.tw/tccgAIR/）查詢，手機也可下載環保署「環境即時通」APP即時查詢。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言