環保局背書台中空品5年來最好 PM2.5與汙染天數新低

根據環保署空品測站資料顯示，台中今年1至6月PM2.5平均濃度18微克/立方公尺，創歷年同期新低，空品不良(AQI>100)天數19天也歷年同期最少，今年8月空品10.4微克，歷年最佳。

環保局代理局長陳宏益表示，台中5座環保署空氣品質監測站，從2015年來，PM2.5濃度逐年下降，今年上半年各站平均值為18.0微克/立方公尺，比去年同期18.7微克下降0.7微克，創歷年同期新低；上半年空品不良（AQI>100）19天，較去年同期21天少2天，是歷年同期最少天數。

環保局說明，邁入秋季，台灣易受外圍環流等時序性影響，導致大氣擴散條件變差，市府將秉持「先公後私、先大後小」持續管制空汙。