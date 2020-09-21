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獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享
台中市政府行動市政會議明天將在西屯區公所登場，由交通局專案報告2021年將推出新的免費公車政策「乘車優惠、市民優先」不再把外縣市民眾納入免費對象。
根據台中市交通局市政會議專案報告，2021年度規劃調整公車優惠政策優惠對象：包括設籍台中市6歲以上市民丶非設籍台中市但在台中就學的學生丶設籍台中市民的新住民配偶。
市府指出，外界多次提出以下議題：包括各黨派議員都認為免費公車經費龐大，成為「錢坑」並建議實施市民專屬乘車優惠。
巿府考量整體大眾運輸發展均衡與市府資源更有效運用，配合捷運綠線即將通車期程，滾動式檢討免費公車政策。計劃明年推出「乘車優惠、市民優先」新政策。
「乘車優惠、市民優先」措施，符合資格民眾持既有電子票證進行綁卡認證後，可續享乘車優惠，另台中市敬老愛心卡免經綁定即享有雙十乘車優惠。
市府透過公共政策網路參與平台開講議題「台中市免費公車政策應該造福的是誰?」蒐集民意：
贊成市民、學生、老人等族群免費之意見超過50%，贊成原因：資源有限分配、臺中市民光榮感、減少空汙少開車。
另台中市政府考量，免費公車政策已培養出一年超過1.3億人次，實施免費公車政策，年運量0.55億人次成長至超過1.3億人次。而公車路線數由縣市合併初期的54條成長至237條，經費需求逐年增加，今年度已編列28.45億元預算辦理免費公車政策，負擔越來越重。
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