獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

台灣面臨老年化，各縣市積極推動C級長照站，提供服務讓在地長者延緩失能，但公部門補助下，彰化在契約書規定每時段課程要求至少要15人參與，有社區反應現在天氣熱長輩不願外出，有時遇到農忙、接孫下課等，長輩不可能天天待在社區，為了達標還要拜託長輩來，彰化衛生局指出，人數只是原則性參考，主要鼓勵長輩多參與活動。

2020-09-21 14:52