日月潭魚虎增加破壞生態 投縣規劃電擊捕撈

有民眾發現，南投日月潭內的外來種魚虎數量不斷增加，憂生態遭破壞。南投縣長林明溱在縣務會議中要求相關單位處理；農業處表示，已和漁會合作，針對棲息處以電擊等方式捕撈。

南投縣政府今天召開縣務會議，林明溱在會議中指出，接到民眾反映，日月潭潭區內的魚虎數量日益增加，擔心影響生態，希望縣府提出作為。林明溱說，現在是繁殖季節，更要把握時機點抓捕幼魚，避免魚群數量擴大，影響魚類生態平衡。

縣府農業處長陳瑞慶則說，農業處派人前往日月潭抓捕時發現魚群數量確實明顯增多，最大的魚虎甚至長達1公尺以上，懷疑是因為水溫升高，導致魚虎族群數量增加，目前和日月潭漁會漁民合作，在魚虎棲息地點僱工，用電擊、網撈與釣魚等方式進行捕撈，希望尋求合適的防治辦法，減少數量。

根據農業知識入口網的資料，魚虎原產於東南亞地區，包括印度、緬甸、越南、泰國、馬來西亞等國家。棲息於水塘、池沼及溪流緩水域，耐污濁缺氧的環境，掠食性強，除了掠食其他魚種，在水面上游動的蛙類、龜鱉及水鴨等也都會遭到攻擊。