彰化縣阿寶坑大火後 環保局盤點縣內28處垃圾掩埋場

彰化縣員林市阿寶坑上周失火，延燒6天，引發民眾抗議和環保單位重視。縣環保局今天再度派員查看，並轉達環保署將補助經費施做沼氣引流管；員林市清潔隊長黃吉城說，這件事很緊急，中央經費近期若能核撥下來，市公所10月發包，年底可望完工，杜絕阿寶坑再度發生火災。

阿寶坑沼氣引燃大火，鄰近的芬園鄉中崙、大竹、同安3村飽受煙薰，相當火大，鄉民到員林市公所拉白條抗議。員林市公所和清潔隊會同員林消防分局全力撲滅火勢，阿寶坑19日大火熄滅，環保局不敢掉以輕心，全面檢視縣內28處掩埋場，將加強復土、檢測沼氣等預防發生火災的措施。

員林市清潔隊長黃吉城表示，阿寶坑封閉18年，每隔4至5年火災，2000和2016年失火10天到14天才能撲滅，今年6天完全燒熄，可能與沼氣減少有關，但中央和縣政府都會協助阿寶坑裝置沼氣引流管，安定和去化沼氣，如果緊急經費近日核撥，市公所趕辦招標，年底前可望完成相關設施。

網友在社群網站PO文，質疑阿寶坑垃圾為何不挖起運到溪州焚化廠焚燒，避免成為不定時火場，黃吉城說，阿寶坑垃圾掩埋18年以上，很多垃圾質變成沙土，燒了也沒用，當務之急是施工讓沼氣緩慢釋放，不再失火。

環保局盤點縣內傳統掩場，全縣26鄉鎮市有28場掩埋場，半數封閉和復育轉作其它用途，例如北斗鎮槌球場、秀水鄉巨大傢俱修護場、田尾鄉堆肥廠，另有埤頭鄉、鹿港鎮東石里、溪湖鎮垃圾場整平後，設置太陽能光電裝置。

已復育但保留部分空間暫置或轉運垃圾的有11場，例如阿寶坑垃圾場。還有3場沒封閉復育，包括和美鎮大肚溪邊垃圾掩埋場，掩埋和美焚化廠的灰渣，溪卅區域掩埋場、福興區域垃圾掩埋場因多年前民眾抗爭，臨時停止使用。

彰化縣環保局長江培根認為，封閉和復育使用垃圾掩埋場已無沼氣等發生火災疑慮，已復育沒作其它用途及未封閉的傳統垃圾掩埋場，鄉鎮市公所應加強巡檢，避免垃圾場內可燃物如雜木雜草因天乾物燥引燃，造成空氣汙染。