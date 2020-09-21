聽新聞
test
0:00 / 0:00

彰化縣阿寶坑大火後 環保局盤點縣內28處垃圾掩埋場

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣員林鎮阿寶坑的大火撲滅後，環保署和環保局都將協助裝設沼氣引流管，避免沼氣累積過量，再次被引燃。圖／員林市清潔隊提供
彰化縣員林鎮阿寶坑的大火撲滅後，環保署和環保局都將協助裝設沼氣引流管，避免沼氣累積過量，再次被引燃。圖／員林市清潔隊提供

彰化縣員林市阿寶坑上周失火，延燒6天，引發民眾抗議和環保單位重視。縣環保局今天再度派員查看，並轉達環保署將補助經費施做沼氣引流管；員林市清潔隊長黃吉城說，這件事很緊急，中央經費近期若能核撥下來，市公所10月發包，年底可望完工，杜絕阿寶坑再度發生火災

阿寶坑沼氣引燃大火，鄰近的芬園鄉中崙、大竹、同安3村飽受煙薰，相當火大，鄉民到員林市公所拉白條抗議。員林市公所和清潔隊會同員林消防分局全力撲滅火勢，阿寶坑19日大火熄滅，環保局不敢掉以輕心，全面檢視縣內28處掩埋場，將加強復土、檢測沼氣等預防發生火災的措施。

員林市清潔隊長黃吉城表示，阿寶坑封閉18年，每隔4至5年火災，2000和2016年失火10天到14天才能撲滅，今年6天完全燒熄，可能與沼氣減少有關，但中央和縣政府都會協助阿寶坑裝置沼氣引流管，安定和去化沼氣，如果緊急經費近日核撥，市公所趕辦招標，年底前可望完成相關設施。

網友在社群網站PO文，質疑阿寶坑垃圾為何不挖起運到溪州焚化廠焚燒，避免成為不定時火場，黃吉城說，阿寶坑垃圾掩埋18年以上，很多垃圾質變成沙土，燒了也沒用，當務之急是施工讓沼氣緩慢釋放，不再失火。

環保局盤點縣內傳統掩場，全縣26鄉鎮市有28場掩埋場，半數封閉和復育轉作其它用途，例如北斗鎮槌球場、秀水鄉巨大傢俱修護場、田尾鄉堆肥廠，另有埤頭鄉、鹿港鎮東石里、溪湖鎮垃圾場整平後，設置太陽能光電裝置。

已復育但保留部分空間暫置或轉運垃圾的有11場，例如阿寶坑垃圾場。還有3場沒封閉復育，包括和美鎮大肚溪邊垃圾掩埋場，掩埋和美焚化廠的灰渣，溪卅區域掩埋場、福興區域垃圾掩埋場因多年前民眾抗爭，臨時停止使用。

彰化縣環保局長江培根認為，封閉和復育使用垃圾掩埋場已無沼氣等發生火災疑慮，已復育沒作其它用途及未封閉的傳統垃圾掩埋場，鄉鎮市公所應加強巡檢，避免垃圾場內可燃物如雜木雜草因天乾物燥引燃，造成空氣汙染。

火災

延伸閱讀

大型廢家具火災 雲林燒出問題

火災現場怎麼逃？ 土城防災演練濃煙屋超逼真

亞聚林園廠竄黑煙起火空污 高市環保局要罰

員林垃圾場火警未撲滅 白煙減少消防局持續灌救

相關新聞

20藍委訪台中 助攻爭取中央補助

台中市長盧秀燕昨直指中市明明是全國第二大都市，但當初適用的收支劃分條件最差，補助公式對台中不公平，她希望透過藍營立委協助...

魚虎威脅日月潭泳渡 加強獵捕

日月潭泳渡系列活動將於26、27日登場，其中萬人泳渡有逾2萬人參與，前總統馬英九、前副總統吳敦義將到場；但今年疑水溫提高...

台中福田再生水 簽約供工業用

全球面臨缺水危機，「再生水」利用更重要；台中市府昨台中港務分公司、中龍鋼鐵公司簽定用水契約，從福田水資源回收中心埋設長達...

中市五權路地下道 動工填平

台中鐵路高架化後，台中市府規畫填平沿線5處地下道，昨啟動第4座五權路地下道施工，預計明年5月中旬完工，串連綠空鐵道，可改...

田中兒童公園改善延宕 縣長氣得發飆

彰化縣田中兒童公園整體改善工程今年3月發包，原預定8月中旬完工，但縣長王惠美昨視察發現竟沒完工，改善情形也不如預期，氣得...

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

台中市政府行動市政會議明天將在西屯區公所登場，由交通局專案報告2021年將推出新的免費公車政策「乘車優惠、市民優先」不再...

彰化縣阿寶坑大火後 環保局盤點縣內28處垃圾掩埋場

彰化縣員林市阿寶坑上周失火，延燒6天，引發民眾抗議和環保單位重視。縣環保局今天再度派員查看，並轉達環保署將補助經費施做沼...

日月潭萬人泳渡27日登場 馬英九可望下水8度挑戰

日月潭泳渡系列活動將於26、27日登場，其中萬人泳渡將有逾2萬人參與，縣府憂心有居家隔離或檢疫期間者報名參加，經疾管署協...

好幸運！彰化振興消費抽獎 花500元抽中5萬元現金

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎，彰化縣長王惠美抽出獎金5萬元，得主是黃小姐8月17日在大...

老年化社區廣設C據點 天氣熱、農忙、帶孫參與數難達標

台灣面臨老年化，各縣市積極推動C級長照站，提供服務讓在地長者延緩失能，但公部門補助下，彰化在契約書規定每時段課程要求至少要15人參與，有社區反應現在天氣熱長輩不願外出，有時遇到農忙、接孫下課等，長輩不可能天天待在社區，為了達標還要拜託長輩來，彰化衛生局指出，人數只是原則性參考，主要鼓勵長輩多參與活動。

台中南區五權路道今起填平 議員憂交通黑暗市府提配套

台中鐵路高架化後，為實施都市縫合，市府規劃將北屯太原路、豐原圓環北路、東區建成路、南區國光路、南區五權路等5處地下道填平...

盧秀燕拄拐杖被網酸 盧：相信無惡意感謝包涵

台中市長盧秀燕今出席立委拜會台中市府行程，被問到針對臉書社團有人批評東海氣爆案，盧秀燕「晚到」現場，又拄拐杖關切家屬，又...

熱門新聞

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

林口交流道改善 新北、桃園都有想法10月初提規畫

冠軍提琴手捐出冠軍琴 國中生受夜市人感召割愛捐琴

公道三新闢道路開工 林智堅：解決30年交通難題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。