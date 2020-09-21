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好幸運！彰化振興消費抽獎 花500元抽中5萬元現金

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎。記者林敬家／攝影
彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎。記者林敬家／攝影

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎，彰化縣長王惠美抽出獎金5萬元，得主是黃小姐8月17日在大山牧場消費500元，蕭小姐則在9月1日於中山路加油站消費1千元抽中GOGORO3電動機車。

今天抽獎獎項除了「彰化縣觀光振興方案」的獎金5萬元1名、1萬元5名、5,000元10名外，還有免費住宿券、緞帶王高級緞帶絲巾禮盒、台灣玻璃館高級耐熱水晶鍋、彰化好禮包100名，計有256個獎項，未中獎者，將併入「彰化振興三倍購」繼續抽獎，獎項有gogoro3、電冰箱、電動輔助自行車、電視機、iPad各1名及3000元現金返還獎100份，計有105個獎項，總計增加達361個獎項。

彰化縣長王惠美說，旅遊業發起「彰化縣觀光振興方案」，效果非常不錯，邀請還沒來彰化消費的鄉親儘快來消費，後續還有四波抽獎，大獎有50萬元的轎車、彰化一日遊，到縣長公館吃彰化美食等。

彰化縣府城觀處表示，不論是否幸運獲獎，已登錄的發票千萬要保存妥當，可以繼續參加每月的抽獎活動，希望有助後疫情時代，活絡國內旅遊市場，恢復經濟榮景。

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎。記者林敬家／攝影
彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎。記者林敬家／攝影
彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎，彰化縣長王惠美抽出5萬元現金得主。記者林敬家／攝影
彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎，彰化縣長王惠美抽出5萬元現金得主。記者林敬家／攝影

王惠美 冰箱

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