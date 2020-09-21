聽新聞
test
0:00 / 0:00

老年化社區廣設C據點 天氣熱、農忙、帶孫參與數難達標

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導
芬園鄉舊社社區經營C級長照站，安排插花課程。圖／舊社社區提供
芬園鄉舊社社區經營C級長照站，安排插花課程。圖／舊社社區提供

芬園鄉舊社社區經營C級長照站，長輩因應節慶畫圖。圖／舊社社區提供
芬園鄉舊社社區經營C級長照站，長輩因應節慶畫圖。圖／舊社社區提供

台灣面臨老年化，各縣市積極推動C級長照站，提供服務讓在地長者延緩失能，但公部門補助下，彰化在契約書規定每時段課程要求至少要15人參與，有社區反應現在天氣熱長輩不願外出，有時遇到農忙、接孫下課等，長輩不可能天天待在社區，為了達標還要拜託長輩來，彰化衛生局指出，人數只是原則性參考，主要鼓勵長輩多參與活動。

彰化縣邁入高齡社會，目前26鄉鎮共有215個C級長照站，除了有診所、教會與社福機構經營，大多數都設置在社區發展協會，主要幹部都是在地居民。

芬園鄉舊社社區理事長張凰鳳說，社區申請C據點升級服務，周一到周五每天上下午都安排活動課程，中午在社區共餐，有的長輩吃完飯還要回去準備家人的午餐、返家午休，就不想再出門，下午的課較難達到15人標準。

張凰鳳投入社區10多年，她表示，看到許多獨居、在家沒有依靠的長輩走進社區，現在每天有活動，這些長者都是固定班底，社區為他們的生活帶來改變，成為他們的依靠，但社區人口不像市區那麼多，公部門每月不定時抽查，反成服務者的壓力，應依社區規模規定上課人數較合理。

彰化縣府衛生局長照科長邱翠容說，社區共餐時段向來參與人數較多，C據點重視延緩失能，肌力訓練課程因有師資補助進到社區上課，提供前後測服務，中央規定須至少10人，為確保人數足夠，也讓多一點長輩參加延緩老化失能課程，鼓勵社區可達15人同時段上課，其他的課程沒有嚴格人數限制。

長照C據點快速拓展，彰化衛生局也發現少數社區申請經費未能落實活動課程，甚至中午只發便當沒有共餐，經輔導半年沒有明顯改善，已請社區暫時退場。

彰化縣白玉功德會業設置日照中心、居家照護以及長照C據點等，據點熱門課程可達4、50人，理事長邱暉智表示，C據點針對的是65歲以上的長輩，也是最難經營的一群，因健康長者選擇性多，自主性強，必須從課程內容吸引長輩，即便是運動也要讓他們感覺身體的改變，讓上課學習成為不可或缺的習慣。

長照 衛生局

延伸閱讀

最接地氣的健康宣導 中正大學教授推「素人說客」

第7家公共家園啟用 陳其邁：公托公幼不能輸5都

高雄第7家公共托育家園 左營區開幕收托

南投平價宅讓售 921地震災民喜：終於有家！

相關新聞

20藍委訪台中 助攻爭取中央補助

台中市長盧秀燕昨直指中市明明是全國第二大都市，但當初適用的收支劃分條件最差，補助公式對台中不公平，她希望透過藍營立委協助...

魚虎威脅日月潭泳渡 加強獵捕

日月潭泳渡系列活動將於26、27日登場，其中萬人泳渡有逾2萬人參與，前總統馬英九、前副總統吳敦義將到場；但今年疑水溫提高...

台中福田再生水 簽約供工業用

全球面臨缺水危機，「再生水」利用更重要；台中市府昨台中港務分公司、中龍鋼鐵公司簽定用水契約，從福田水資源回收中心埋設長達...

中市五權路地下道 動工填平

台中鐵路高架化後，台中市府規畫填平沿線5處地下道，昨啟動第4座五權路地下道施工，預計明年5月中旬完工，串連綠空鐵道，可改...

田中兒童公園改善延宕 縣長氣得發飆

彰化縣田中兒童公園整體改善工程今年3月發包，原預定8月中旬完工，但縣長王惠美昨視察發現竟沒完工，改善情形也不如預期，氣得...

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

台中市政府行動市政會議明天將在西屯區公所登場，由交通局專案報告2021年將推出新的免費公車政策「乘車優惠、市民優先」不再...

彰化縣阿寶坑大火後 環保局盤點縣內28處垃圾掩埋場

彰化縣員林市阿寶坑上周失火，延燒6天，引發民眾抗議和環保單位重視。縣環保局今天再度派員查看，並轉達環保署將補助經費施做沼...

日月潭萬人泳渡27日登場 馬英九可望下水8度挑戰

日月潭泳渡系列活動將於26、27日登場，其中萬人泳渡將有逾2萬人參與，縣府憂心有居家隔離或檢疫期間者報名參加，經疾管署協...

好幸運！彰化振興消費抽獎 花500元抽中5萬元現金

彰化縣觀光振興方案與彰化振興三倍購今天在縣府舉辦第二次公開抽獎，彰化縣長王惠美抽出獎金5萬元，得主是黃小姐8月17日在大...

老年化社區廣設C據點 天氣熱、農忙、帶孫參與數難達標

台灣面臨老年化，各縣市積極推動C級長照站，提供服務讓在地長者延緩失能，但公部門補助下，彰化在契約書規定每時段課程要求至少要15人參與，有社區反應現在天氣熱長輩不願外出，有時遇到農忙、接孫下課等，長輩不可能天天待在社區，為了達標還要拜託長輩來，彰化衛生局指出，人數只是原則性參考，主要鼓勵長輩多參與活動。

台中南區五權路道今起填平 議員憂交通黑暗市府提配套

台中鐵路高架化後，為實施都市縫合，市府規劃將北屯太原路、豐原圓環北路、東區建成路、南區國光路、南區五權路等5處地下道填平...

盧秀燕拄拐杖被網酸 盧：相信無惡意感謝包涵

台中市長盧秀燕今出席立委拜會台中市府行程，被問到針對臉書社團有人批評東海氣爆案，盧秀燕「晚到」現場，又拄拐杖關切家屬，又...

熱門新聞

疫情現金紓困最實惠 獅潭鄉每人發放2000元

獨／台中市政府計劃調整公車免費政策 明年起市民獨享

廟會深夜遶境「轟隆隆像戰爭」 高市消防局開罰90萬

林口交流道改善 新北、桃園都有想法10月初提規畫

冠軍提琴手捐出冠軍琴 國中生受夜市人感召割愛捐琴

公道三新闢道路開工 林智堅：解決30年交通難題

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。