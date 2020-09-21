老年化社區廣設C據點 天氣熱、農忙、帶孫參與數難達標

芬園鄉舊社社區經營C級長照站，長輩因應節慶畫圖。圖／舊社社區提供

台灣面臨老年化，各縣市積極推動C級長照站，提供服務讓在地長者延緩失能，但公部門補助下，彰化在契約書規定每時段課程要求至少要15人參與，有社區反應現在天氣熱長輩不願外出，有時遇到農忙、接孫下課等，長輩不可能天天待在社區，為了達標還要拜託長輩來，彰化衛生局指出，人數只是原則性參考，主要鼓勵長輩多參與活動。

彰化縣邁入高齡社會，目前26鄉鎮共有215個C級長照站，除了有診所、教會與社福機構經營，大多數都設置在社區發展協會，主要幹部都是在地居民。

芬園鄉舊社社區理事長張凰鳳說，社區申請C據點升級服務，周一到周五每天上下午都安排活動課程，中午在社區共餐，有的長輩吃完飯還要回去準備家人的午餐、返家午休，就不想再出門，下午的課較難達到15人標準。

張凰鳳投入社區10多年，她表示，看到許多獨居、在家沒有依靠的長輩走進社區，現在每天有活動，這些長者都是固定班底，社區為他們的生活帶來改變，成為他們的依靠，但社區人口不像市區那麼多，公部門每月不定時抽查，反成服務者的壓力，應依社區規模規定上課人數較合理。

彰化縣府衛生局長照科長邱翠容說，社區共餐時段向來參與人數較多，C據點重視延緩失能，肌力訓練課程因有師資補助進到社區上課，提供前後測服務，中央規定須至少10人，為確保人數足夠，也讓多一點長輩參加延緩老化失能課程，鼓勵社區可達15人同時段上課，其他的課程沒有嚴格人數限制。

長照C據點快速拓展，彰化衛生局也發現少數社區申請經費未能落實活動課程，甚至中午只發便當沒有共餐，經輔導半年沒有明顯改善，已請社區暫時退場。

彰化縣白玉功德會業設置日照中心、居家照護以及長照C據點等，據點熱門課程可達4、50人，理事長邱暉智表示，C據點針對的是65歲以上的長輩，也是最難經營的一群，因健康長者選擇性多，自主性強，必須從課程內容吸引長輩，即便是運動也要讓他們感覺身體的改變，讓上課學習成為不可或缺的習慣。