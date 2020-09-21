台中南區五權路道今起填平 議員憂交通黑暗市府提配套

台中鐵路高架化後，為實施都市縫合，市府規劃將北屯太原路、豐原圓環北路、東區建成路、南區國光路、南區五權路等5處地下道填平。台中市長盧秀燕說，今天已進行到第4座，填平五權路地下道，8個月工期後，西區來往南區的交通、市容與地方發展可期。不過民進黨議員擔心，南區兩個地下道要花一年半填平，擔心進入交通黑暗期。

台中市南區五權路地下道填平工程21日進行第一階段施工，預計封閉快車道至明年1月3日，側車道維持車輛通行。市府今天上午在戰基處紀念廣場旁鐵路高架橋下，舉行五權路地下道填平工程開工動土祈福典禮，

台中市長盧秀燕說，民眾一再反映，希望台鐵高架後沿線的地下道陸續填平，工程預計8個月可完工，將串聯綠空廊道並拆除建國南北路橋，提升通行安全。

盧秀燕表示，市府須籌措3億元，爭取到中央補助2/3，未來西區到南區之間交通、都市景觀，地方發展都會改觀。市府另增加經費，一口氣把另把汙水下水道、寬頻等管線一併整頓，她再三強調，國光路跟五權路地下道填平工程，因互為替代道路，所以無法一起施作，盼居民諒解 。

台中市議員邱素貞表示，地下道填平是地方期盼已久工程，五權路是南區通往西區、南屯區都市縫合的主要道路，未來地下道填平後，也能解除地下道淹水的風險，道路寬敞可強化汽機車行車安全，有助於地方區域整合，促進東南區發展。

邱素貞表示，填平工程施工經費龐大，過去在林佳龍市長任內積極協調中央編列預算，列入鐵工局填平計畫，由營建署補助1億7007萬多元、市府自籌7289萬多元，陸續將全市3座陸橋、17處平交道、24處地下道全部拆除填平。不少民眾最擔心地下道填平工程讓交通打結，邱素貞提醒市府做好交通動線規劃配套措施，避免交通黑暗期。

市議員鄭功進表示，不論是國光路還是五權路的地下道，都是重要的南區交通節點，兩個地下道填平，就是從今年10月起，往來南區、西區的市民，將要承受持續不間斷近一年半的的交通改道。一個月後還要做雨水下水道，復興路五權路封的範圍將更大，民眾憂心交通影響會更嚴峻。